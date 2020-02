Sandré / Ave Muñón

La etiqueta punk es tan sumamente sobada por todos los estamentos musicales –incluida, quizá con mayor grado de culpabilidad, por la prensa, entonemos el mea culpa– que ha dejado de entenderse como tal. Dicho esto, no duelen prendas en decir que Sandré son lo mejor y más excitante que nos ha dado el punk estatal en los últimos meses. Este cuarteto barcelonés –al que conocimos gracias al certamen de bandas noveles de la Sala Apolo, Bala Perduda– se nutre de sonidos de violencia inmisericorde que, aunque conecte puntualmente con las disonancias hardcore de Fugazi, apuesta sobre todo por la urgencia y la fiereza.

Así, a Stefania Lusini, Rosa Pagès, Marc Torrent y Carles Pons les sobra con los 22 minutos que dura ‘Ave Muñón’, su debut publicado por BCore, para desplegar su caótico ideario, en el que lo combativo no está reñido con el humor (de hecho, no se entiende por qué no van de la mano más a menudo). La efusiva y gritona (hasta el desgarro) voz de Rosa (con coros de todos) nos hace partícipes de la rabia que le hace sentir la gente que aparenta tener una vida perfecta aunque sean profundamente infelices (‘Lo tengo todo‘) mientras que asume que la suya (la tuya, la mía) tampoco es mucho mejor (‘Diòxid de carboni’, ‘No‘, ‘Fracaso’). Ya sea por sentir que puto todo lo que nos rodea es un ataque nada disimulado hacia ellas (‘Bullying’), por la sed de venganza que le despiertan los señoros que dan lecciones a las jóvenes (a ellos parece apuntar la delirante retahíla de ‘Te debo pasta’, por la que desfilan Paula (sic) McCartney, Michael Jackson, Leonard Cohen, el rey Felipe VI o los miembros de Sau) o, directamente, por todas las cosas que le hacen vomitar (‘Potu‘), de “la humanidad y su olor en los autobuses” a “Primavera Sound, Sónar, Estrella Damm, Heineken”, pasando por “el ayuno sexual” o “Vetusta Morla, Mishima y las Hinds”.

Lo curioso y lo mejor de Sandré es que no es difícil empatizar con ese discurso anti-casi-todo (solo se salva la artista ‘Gina Thorstensen’, a la que dedican esa canción) porque lo contagian con bailes, sonrisas y coros que se adhieren de inmediato gracias a un gran olfato para el pop. En esa parcela (la de ‘Fracaso‘, ‘Potu’, ‘No’, ‘Bullying‘, ‘Diòxid de carboni’, ‘Lo tengo todo’) es con la que noquean, por encima de las contadas apuestas por un perfil más experimental y oblicuo (el de una ‘Mes rápid et mors’ que nos traslada a precedentes como Coconot, el grupo hardcore-punk en el que comenzó El Guincho; o el de ‘Rolls Royce’, catártica jam final). ‘Ave muñón’ –que, por cierto, viene del verso “No tienes manos / acaríciame el pezón / con tu suave muñón”– sabe a poco por eso, pero sigue siendo un nutritivo chute de energía al que aferrarse para desahogarse y divertirse a un tiempo. Sandré presentan ‘Ave Muñón’ este sábado 15 de febrero en Fun House Music Club de Madrid.

Calificación: 7,2/10

Lo mejor: ‘No’, ‘Fracaso’, ‘Potu’, ‘Bullying’

Te gustará si te gustan: GBH, Slant 6, Eskorbuto, Bratmobile.

Escúchalo: y cómpralo en el Bandcamp de BCore Disc, o en Youtube.