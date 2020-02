No te pierdas al centauro Yves Tumor en el vídeo de su “góspel para el nuevo siglo”

Después de aparecer en diversas publicaciones de lo mejor de 2017 gracias a su tercer disco, el fascinante e intoxicado ‘Safe in the Hands of Love‘, el compositor y productor de música pop experimental Yves Tumor está de vuelta con un trabajo llamado ‘Heaven to a Tortured Mind’ que verá la luz a través de Warp el próximo 3 de abril.

El primer avance de ‘Heaven to a Tortured Mind’ -un disco producido con Justin Raisen, quien ha trabajado con Charli XCX o Sky Ferreira- lleva el gráfico título de ‘Gospel for a New Century’ y destaca por sus explosivos vientos metal, que suenan al servicio de un clásico “groove” de música funk que puede recordar al excelente single previo de Tumor, ‘Noid’. El oscuro vídeo de ‘Gospel for a New Century’ presenta al artista convertido en un extraño centauro y su directora es la maquilladora Isamaya Ffrench, que aquí hace sus primeros pinitos como directora de videoclips.

La maquilladora, quien, en su caso, ha trabajado con Björk o Rihanna, es una enorme admiradora del autor de ‘Serpent Music’ y así lo ha expresado en nota de prensa: “Nadie me ha inspirado ni conmovido tanto como Yves Tumor. Es difícil hacerle justicia y comunicar el sentimiento de adoración y amor que siento por él por lo que representa como arista. En pocas palabras, él es la hostia y me siento muy honrado de haber debutado como director con él como mi musa”.

‘Heaven to a Tortured Mind’:

01 Gospel for a New Century

02 Medicine Burn

03 Identity Trade

04 Kerosene!

05 Hasdallen Lights

06 Romanticist

07 Dream Palette

08 Super Stars

09 Folie Imposée

10 Strawberry Privilege

11 Asteroid Blues

12 A Greater Love