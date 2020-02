Ms Nina debuta con el “mete-saca” de ‘La caprichosa’ en Mad Decent, sello de Diplo y Major Lazer

C. Tangana (que en unas horas estrena single con Lauren Jauregui), Bad Gyal y Yung Beef ya no son los únicos artistas salidos de la nueva escena del rap underground español que alcanzan una proyección internacional. Ms Nina, que el año pasado publicaba su primera mixtape ‘Perreando por fuera, llorando por dentro‘, se estrena hoy en Mad Decent, etiqueta auspiciada por Diplo que publica tanto sus discos y singles como los de su exitoso proyecto grupal Major Lazer, que tanto ha marcado el sonido del último lustro.

En este sello estadounidense se edita el nuevo single de la argentina afincada en Madrid. Se titula ‘La caprichosa’ y es una colaboración con el productor Kabasaki, al que conocemos sobre todo por sus aportaciones a ‘NBA‘, la última mixtape de Kaydy Cain. Es, como no podía ser de otra forma, un tema marca de la casa en el que, sobre un riff de guitarra típicamente dancehall, la siempre fresca y divertida Angelina busca “un papito” que le de un masaje y “se lo coma rico”, porque no tiene tiempo para “mete-saca”. Aunque, curiosamente, no deja de repetirlo a modo de gancho en la canción.

En su vídeo, dirigido por Ana Sting, se percibe sobre todo la producción ejecutiva de Mad Decent, con un buen presupuesto que procura una factura visual notable: Ms Nina hace un casting de chorbos en un bareto en medio del desierto, por el que pasea a lomos de una moto de cross en un outfit tan discreto como cabía esperar.