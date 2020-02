La Canción del Día: Tversky hablan de amor a primera vista y lo generan con ‘Addict’

Esta es la gran semana para Tversky, el dúo catalán que lleva ya casi un lustro sorprendiéndonos con su reivindicación del funky de finales de los 70 y principios de los 80 y el nu-disco. Después de un par de EP’s y pequeños hits en el underground como ‘1985’, ha llegado el momento de disfrutar de su primer disco largo que renuncia a incluir esta canción que tan bien les representa, pero trae otros nuevos sencillos como ‘Set Me Free’ y ‘Can’t Stop’. Foto: Andrea Naranjo.

El tercer sencillo del álbum editado por el sello de Vida Festival es ‘Addict’, que algunos habréis escuchado recientemente en nuestra sección “Sesión de Control“. Hace honor a su nombre por doble motivo, no solo porque genere “adicción” sino porque habla de “amor a primera vista” y eso es lo que sentimos cuando la escuchamos. Y es que si algunas producciones de Tversky se concentran más en el concepto y en la forma (el álbum incluye instrumentales y un interludio), en este caso han ido directos al estribillo pop.

En el grupo cuentan igual los sintetizadores y teclados de Xavi como la flauta y el saxo de Alan, pero en este caso son los primeros los que parecen mandar en una canción de amor que de no ser por una tímida referencia al “cibersexo” podría haber sido escrita en el mismo año que ‘I Want Your Love’ de Chic. Sus sintes y producción apuntan a algo más tarde de 1978, pero su lenguaje corporal es sin duda la de aquellos años, hablando alegremente de un “crush adolescente”, de amor incondicional (“te daría todo lo que tengo aunque supusiera arruinarme”), naíf (“mis amigos van a fiestas y yo me quedo en casa”) e inocente (“compraría un vuelo de un millón de dólares solo para estar contigo”).

Una producción alegre y lozana de estos autodenominados “bedroom funk producers” que seguro que no faltará en el concierto de presentación de la Sala Laut (Barcelona) el próximo 27 de marzo.



