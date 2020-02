Estrella Morente desata la polémica al improvisar una defensa cantada del toreo en Operación Triunfo

Operación Triunfo 2020 llegaba anoche con la gala 6 a su ecuador y las cosas comienzan a ponerse ya serias para los concursantes. Y no nos referimos exactamente a la versión de la versión de ‘Con altura’ de Ginebras, aunque también. Ya empieza a haber importantes diferencias de nivel entre los triunfitos y algunos ya destacan sobremanera sobre el resto. En concreto una joven llamada Nia, que tras su buena interpretación de ‘Run The World (Girls)’ de Beyoncé la pasada semana, era destacada como favorita del público. Su premio era actuar en la gala de ayer domingo junto a Estrella Morente, una distinción que podía haber sido envenenada. Y sí, la actuación tuvo un doble filo, pero no por las razones esperadas.

Para una aspirante a artista como la joven canaria, cantar al lado de una voz tan contrastada y poderosa como la de la mayor de los hermanos Morente supone la posibilidad de no estar a la altura. No fue el caso, porque su papel en la versión aflamencada del conocido tango ‘Volver’, con música en directo, fue más que digno. Sin embargo, los elogios que merece esta actuación conjunta quedan opacados por una polémica. Y es que Estrella Morente (casada con el ex-matador de toros Javier Conde) introdujo en su parte de la canción unos versos en favor de la tauromaquia que, según la dirección del programa “no estaba ni pactado, ni previsto y no se hizo en ningún ensayo”.

La introducción improvisada decía esto: “Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan su vida, a un mismo azaroso juego / No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza / Qué humana cobardía robarle al toro su muerte a solas y en su agonía”. Estrella cantaba y apuntaba con el dedo hacia la zona en la que se sentaban los concursantes de manera nada casual. Y es que parece un gesto que señala a Maialen, precisamente una de las concursantes de esta edición que más está dando que hablar en nuestra web por su elección de un tema de La Bien Querida: la joven navarra mostraba hace unas semanas su oposición al toreo señalando su crueldad (“es muy nazi”) y llamaba gilipollas a los que asisten a las corridas. Tras eso, asociaciones de defensa de la tauromaquia exigían explicaciones a RTVE, que emitía un comunicado de disculpa. Algo que sentó mal a muchos, puesto que la postura del ente público no fue la misma cuando Jesús, un concursante gaditano, dijo sentir “asco” ante un compañero vestido de mujer, ni cuando Natalia Jiménez usaba sus redes sociales para enfrentarse a los usuarios críticos con sus decisiones como jurado.

El gesto de Estrella Morente ha causado indignación en muchos espectadores de OT, que calificaron esa parte de la actuación de “vergonzoso” y de “falta de respeto a la audiencia”. Entre las críticas, destaca la de una concursante de la pasada edición del programa, Alba Reche, que escribía “Qué vergüenza usar tu prime time para defender asesinos, la verdad”.

📺 Estrella Morente ha cantado un verso inicial en defensa de la tauromaquia en el inicio de su actuación en #OTGala6. Según el productor Tinet Rubira (@tinetr), pilló por sorpresa al programa, no estaba previsto y no se hizo en ningún ensayo. pic.twitter.com/NnSO4zXP71 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) February 24, 2020

El vergonzoso alegato de Estrella Morente no estaba previsto ni pactado según Tinet. Ahora nosotros tenemos una forma de alzar nuestra voz y responder. Maialen favorita la próxima semana.#OTGala6 #OTChat6 pic.twitter.com/RHjcazXZAk — Hojaverde (@0Hojaverde0) February 24, 2020

Estoy alucinando con lo que acaba de hacer Estrella Morente. Esto SÍ que es una falta de respeto gravísima a la audiencia #OTGala6 — Marione (@Maria_Marione) February 23, 2020