La versión de ‘Con altura’ de Ginebras es un hit viral gracias a su aparición en Operación Triunfo

Es tan sorprendente como significativo del curioso período que vive ahora mismo el underground español que Ginebras hayan pasado en pocos meses de ser unas desconocidas comenzando a hacer canciones a ser un fenómeno viral que tendrá su momento de gloria en el prime-time televisivo de La 1. Tras destacar (pero no ganar) los certámenes de bandas noveles de FIB y Mad Cool, el pasado mes de octubre hablábamos de ellas gracias a ‘La típica canción‘, su segundo single tras ‘Todas mis ex tienen novio’. Una canción que seducía de inmediato con su gancho sobre “guilty pleasures” (de “Anteros a Amaral”, de “Pixies a Elton John”) y un pop enérgico entre The Refrescos, Objetivo Birmania y Cariño.

Ese tema se convertía en su gran éxito, gracias no solo a las playlists de Spotify, sino también gracias al boca-oreja y su presencia en Radio Nacional, y poco después Ginebras editaban su EP debut independiente ‘Dame 10:36 minutos‘ (que es lo que duraban exactamente sus urgentes cuatro canciones). Una de ellas es, precisamente, la que hoy sonará en Operación Triunfo en las voces de Anajú (que entró a la academia de OT interpretando ‘Catalina’, precisamente) y Maialen (que se salvó de la expulsión hace un par de domingos gracias a ‘Dinamita’ de La Bien Querida): se trata de su personal versión de ‘Con altura’ de Rosalía, una reinterpretación de uno de los mayores éxitos de 2019 en clave de desenfadado ska-pop. “Es una manera muy divertida de hacer versiones, lo que es coger algo que no tiene nada que ver con nuestro rollo pero que se lleva y llevárnoslo a nuestro terreno. Además cada vez los géneros se fusionan más, seguro que esto va a más…”, nos decían en una entrevista reciente.

La canción, desde que se conoció su selección para la gala de esta noche, ha vivido un inusitado incremento de sus streamings sin necesidad de aparecer en ninguna playlist. En pocos días su ‘Con altura’ se ha posicionado en el top 3 de los 50 temas más virales de España en Spotify, por encima de ‘Tusa’, The Weekend, el hit de Powfu & beabadoobee y una versión en español de ‘Dance Monkey’. Y ya se aproxima a las 300.000 escuchas en la plataforma, lejos aun del “sorpasso” a ‘La típica canción’, pero muy por encima de “Todas mis ex”, por ejemplo. Algo que, por supuesto, ha sido muy celebrado por la banda establecida en Madrid. En cuanto a la versión de Anajú y Maialen, es totalmente fiel a la del grupo femenino (incluso conserva a modo de coros pregrabados la voz de Magüi Ginebras), y los profesores de la academia ya lo califican de “numerazo” tras los pases de micro. Veremos si funciona en directo, dentro de pocas horas.