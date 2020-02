The New Raemon, Belako, Yana Zafiro, Biznaga, Víctor Coyote, Trepàt, Monterrosa, Niños Mutantes… en Sesión de Control

Nueva edición de nuestra Sesión de Control, sección dedicada a repasar las novedades más destacadas del panorama alternativo de nuestro país y Latinoamérica. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify de esta sección que se renueva quincenalmente. [Foto exterior: dani, por Silvia Coca; foto interior: Trepàt.]

Diversas circunstancias han retrasado un par de semanas esta sección, por lo que la avalancha de novedades es enorme. Por eso, hoy esta edición es algo más extensa de lo habitual. En primer lugar, por la cantidad de nuevos álbumes y EPs que han visto la luz en las casi cuatro semanas transcurridas: discos de AMBRE, Núria Graham, Víctor Coyote, Somos La Herencia, Da Souza, IZARO, Los Mejillones Tigre, Verkeren, Remate (la BSO de la serie de TVE ‘Néboa’), más un EP repleto de inéditos de Rebe, junto a los debuts cortos de las promesas GOMZ, Cora Yako y Le Nais, suponen una variada oferta de la que disponer.









Y a estos se sumarán en breve otros muchos: The New Raemon –’Coplas del andar torcido’, que cuenta con coros de Anni B Sweet, verá la luz a finales de abril–, Belako –’Plastic Drama’ se pondrá a la venta en mayo–, Biznaga –’Gran pantalla‘ llega ya el 6 de marzo–, Toundra –una banda sonora creada ad-hoc para el clásico del terror ‘Das Cabinet des Dr. Caligari’, que interpretarán en directo con su proyección–, Els Amics de les Arts –’El senyal que esperaves’, a la venta el 20 de marzo–, Niños Mutantes –’Ventanas’, también el 20 de marzo–, Reyko –su álbum debut se lanza por fin el 6 de marzo–, Monterrosa –’Piel divina’ es el nombre de su álbum debut, que llegará a lo largo del año–, Trepàt –vuelven, cinco años después de su último disco–, Jack Bisonte –nuevo avance de ‘Hounds of Glory’ tras la deslumbrante ‘France Gall‘–, Chlöe’s Clue –el próximo disco de la valenciana Raquel Adalid se aventura sorprendente–, Arista Fiera –tras su EP debut, adelantan su primer disco–, Capricornio Uno –Mont Ventoux lanza esta semana el debut del proyecto de Ángela Pascual y Jordi Sapena– o Jose Domingo comienzan a mostrar (o siguen haciéndolo, según el caso) sus próximos trabajos.









Además, otra interesante batería de nombres como Grises –al parecer, han regresado–, El Faro –co-editados por Acuarela e Intromúsica–, Jero Romero –el ex-Sunday Drivers reaparece 6 años después de ‘La grieta’ con un doble single–, Bearoid, Yana Zafiro, RRUCCULLA, Casero –proyecto pop de Mow, en este caso featuring Cariño– o Pedrina lanzan singles, junto a interesantes promesas como Adiós Amores, Aleesha, dani, Chill Chicos (feat. Megansito El Guapo), Luna Ki, Viaje a Sidney, The Death of Robert (atención, fans de Belle and Sebastian y The Divine Comedy, a este trío barcelonés), ñoño (dúo en el que se integra Joako de MUEVELOREINA) o Laskaar.











