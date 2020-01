Estreno: Jack Bisonte se transforman en divas para rendir tributo a “Lana, Dua, Tracy, Gall”

Desde la primera vez que vimos al dúo madrileño Jack Bisonte, formado por Miky Lagoona y Carlos Amelivia, actuando en la final de Bdcoder, se intuía una curiosa amalgama de influencias que iba desde Pearl Jam a Justin Timberlake. Algo que se reflejaba en el que ha terminado siendo su mayor éxito, ‘Love You Good’, con 250.000 reproducciones en Spotify.

Su gusto certero por el R&B pese a partir de una aparente canción de autor se mantiene en ‘France Gall’, una canción acústica, como de autor americano, que pese a todo contiene un ritmo que se puede bailar y que además pretende ser un homenaje explícito a Lana del Rey, Dua Lipa, Tracy Chapman y France Gall. Es una voz robótica la que precisamente presenta a las cuatro divas en el pre-estribillo. Un tema que ha sido grabado por Brais Ruibal en Estudios Reno y masterizado por Chris Athens en Austin (Rosalía, The Weekend, Drake).

Antes de que la canción llegue a las plataformas este 10 de enero, JENESAISPOP estrena el videoclip de este tema que adelantará su disco ‘Hounds of Glory’, compuesto de 9 temas. El grupo suspendió su proyecto durante 6 meses y recurrió a la estrategia de desaparecer de las redes sociales para presentar desde cero su nuevos “estrategia y sonido”. En este vídeo ambos se convierten en divas -casi en “Single Ladies”- para presentar su admiración hacia las artistas mencionadas.

Esto es lo que comentan: “Lana del Rey. Dua Lipa. Tracy Chapman. France Gall. Las cuatro tienen una forma muy personal de subirse a un escenario, y cada una a su modo, es como si ninguna quisiera estar ahí arriba. Tienen un halo de melancolía y tristeza al cantar al moverse; como si alguien les hubiese inyectado todo ese talento en contra de su voluntad, y cada vez que cantasen pidiesen que alguien las rescatase de su genialidad”. Algo que retrata la frase del tema “She’s like a dead queen of a summer night on a highschool prom”, muy Lana, como también lo es la “adicción a la tristeza” de la que habla otra parte de la letra. A ello se unen el pop de Dua, el fondo acústico de Chapman (una influencia ya en ‘Love You Good’) y la frescura de Gall.

El dúo, que actúa el 17 de enero en Moby Dick, añade: “Para Jack Bisonte FRANCE GALL busca abanderar un cambio sin retorno. En lo histriónico de su atmósfera reside el firme propósito de sacudirse los complejos, vitales y musicales, y da la bienvenida a unos de los muchos personajes que vamos a encarnar en cada tema de disco y que como los temas, son totalmente dispares entre ellos. La canción lleva por nombre a la cantante francesa, pero no es sino el símbolo de esa melancolía al cantar, esa belleza triste de quien es presa de su genialidad. Es una canción muy divertida pero muy solemne y el vídeo que la acompaña es un gran reflejo de ambas intenciones aparentemente irreconciliables. En el directo será esa nota descarada, esos andares chulescos, la maravillosa soberbia de las divas”.