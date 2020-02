Duffy revela que su retiro se ha debido a que fue violada y secuestrada

Duffy triunfó en 2008 con un excelente debut llamado ‘Rockferry’, éxito que no terminó de repetir con un segundo álbum que no obstante tenía temas interesantes, ‘Endlessly’. Han pasado exactamente 10 años desde este y en este tiempo han sido muchas las conjeturas sobre lo que le había sucedido. Muchos pensaron que el éxito de Adele la había frenado; nadie podía imaginar el verdadero infierno por el que estaba pasando.

La cantante ha acudido a Instagram para contar en un sentido post que en estos años ha sido víctima de una violación y un secuestro que la han mantenido bloqueada. Empieza diciendo que no sabe por qué ahora le parece el momento de contarlo, pero que se siente liberada al fin. “Muchos de vosotros os preguntáis qué me pasó, dónde he estado y por qué he desaparecido. Un/a periodista me contactó, encontró una manera de llegar hasta mí y le conté todo este pasado verano. Fue muy amable y me sentó increíblemente bien hablar finalmente. La verdad es que -y por favor confiad en que ahora estoy bien y a salvo- me violaron, drogaron y me mantuvieron cautiva durante algunos días. Por supuesto sobreviví. La recuperación llevó tiempo. No hay manera suave de decir esto. Pero puedo deciros que en la pasada década, durante miles y miles de días, intenté sentir la luz del sol en mi corazón de nuevo, y al fin ahora puede brillar”.

Prosigue: “Os preguntaréis por qué no usé mi voz para expresar mi tristeza, pero no quería enseñar al mundo la tristeza de mis ojos. Me preguntaba: “¿cómo puedo cantar desde mi corazón si está roto?”. Pero poco a poco se recompuso”. Finalmente, Duffy indica que en próximas semanas publicará una entrevista y que intentará responder las preguntas de la gente. Asimismo agradece la fidelidad del público y pide respeto para su privacidad y la de su familia. “Por favor, apoyadme para hacer de esto una experiencia positiva”.

A lo largo de estos 10 años Duffy ha sido noticia de manera muy aislada e intermitente, a duras penas en 2015 cuando participó en la banda sonora de ‘Legend’, y en 2017 publicando una versión de ‘I Put a Spell on You’.