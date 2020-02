Mabel busca un “rude boy” (y otro ‘Don’t Call Me Up’) en el pegadizo ‘Boyfriend’

Mabel, que acaba de ganar el premio a Mejor artista femenina en la última edición de los BRITs gracias al éxito de su macrohit, ‘Don’t Call Me Up’, publica un nuevo single con el que mantener la buena racha traída también por el posterior single ‘Mad Love’, que sin haber alcanzado la repercusión del primero, también ha sido un gran éxito.

‘Boyfriend’ es el nuevo single de Mabel y es interesante porque hace uso de la melodía tarareada de ‘Woman of the Ghetto‘ de Marlena Shaw, un viejo hit de 1969 que ya utilizó lucrativamente el productor británico Blue Boy en su éxito de 1997, ‘Remember Me’, que fue top 8 en Reino Unido y top 10 en varios países europeos, incluido España. De hecho, los tres autores de ‘Woman of the Ghetto’ (entre los que se incluye Marlena Shaw) aparecen acreditados en ‘Boyfriend’ junto a Mabel, la compositora Camille Purcell y el también compositor y productor Steve Mac, quien firma solo esta lustrosa producción de urban pop con percusiones metálicas que recuerda a los mayores éxitos de la cantante británica.

El mensaje de ‘Boyfriend’ es el clásico: “quiero un novio pero que no sea demasiado tierno, busco a un hombre que pueda con la presión”. Si por su especialización en los ritmos del dancehall alguna vez pareció que Mabel era alumna aventajada de Rihanna, lo cual también es obvio en su timbre vocal, la canción incluye directamente el sintagma “rude boy”. ¿Nuevo hit entre manos para la hija de Neneh Cherry? Os dejamos con su videoclip, entre lo sensual y lo futurista.