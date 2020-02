Dirty Projectors vuelven con un tema 100% clásico, ¿en homenaje a Joni Mitchell?

Dirty Projectors han sido conocidos por retorcer los estándares de músicas pasadas como fue el caso del R&B en la histórica ‘Stillness Is the Move’. Pero no es tanto el caso del tema que presentan hoy.

Dos años después de su último disco de estudio, ‘Lamp Lit Prose‘, que contenía temas de nuevo tan retorcidos como ‘Break-Thru’, el grupo de Dave Longstreth vuelve con un tema nuevo llamado ‘Overlord’ que exprime más bien su lado más clásico, salvo en su arranque. Tampoco es exactamente un corte acústico como el titular de ‘Swing Lo Magellan’, pero sí se trata de una de sus composiciones más puramente inspiradas y respetuosas con la década de los 70.

Efectivamente, ‘Overlord’ ha sido descrita como “el ‘Both Sides, Now’ de Joni Mitchell para el mundo de Amazon Prime” por la propia banda. Es una forma de definir una canción más inmediata que la de Mitchell, que además deposita todo su talento vocal en la guitarrista y co-vocalista del grupo Maia Friedman. Al tiempo que la canción, se ha estrenado un sencillo videoclip en unas escaleras mecánicas o en un puerto, entre otros escenarios urbanos. Dirige -eso sí- Dave Longstreth. Curiosa, en este contexto, la portada oficial del sencillo, que veis al principio de este artículo: alguien del mundo de hoy contempla una obra de arte pop del pasado.

Os dejamos con ‘Overlord’ y también con ‘Both Sides, Now’, que realmente data de 1969, pues cerraba el disco

de Mitchell, ‘Clouds’, para que busquéis algún parecido razonable.