Justin Timberlake y SZA publican la simpática ‘The Other Side’

Hace poco hablábamos con Tame Impala y Kevin Parker hablaba contra todo pronóstico del primer disco en solitario de Justin Timberlake, el que incluía ‘Rock Your Body’, como fuente de inspiración. En particular, de su correspondiente documental.

Como si lo hubiera escuchado, Justin Timberlake publica una canción junto a SZA que podría haber salido de aquellas sesiones. Se trata de una producción de corte funky que va a gustar a todos los que añoren aquella época y también quizá a los que se lo estén pasando pipa con el hedonismo de los singles actuales de Dua Lipa.

La canción, una co-producción de Justin Timberlake y Ludwig Goransson, recibe el nombre de ‘The Other Side’ y pertenece a la banda sonora de la película animada ‘Trolls World Tour’. SZA ha publicado un comunicado hablando del honor que ha sido para ella verse involucrada en este proyecto… aunque para muchos sea ella la que está en un momento bueno -tras ‘CTRL’ y la banda sonora de ‘Black Panther’- y no él -tras ‘Man of the Woods’.

La banda sonora de esta cinta, que sale el 13 de marzo, también incluirá trabajos de Anderson .Paak, Haim, Icona Pop y Mary J Blige, entre otros.