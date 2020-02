Rufus Wainwright detalla su nuevo disco y comparte ‘Damsel in Distress’, inspirada en Joni

Rufus Wainwright, uno de los artistas confirmados en la próxima edición de Noches del Botánico, ha anunciado al fin los detalles de su nuevo disco, el primero desde que en 2012 editara ‘Out of the Game‘ (desde entonces, el cantante ha firmado varios trabajos de música clásica). El nuevo trabajo de Wainwright lleva por título ‘Unfollow the Rules’ y verá la luz el 24 de abril. Ya se conocía de este el primer adelanto, un tema marca de la casa, muy ‘Going to a Town’, llamado ‘Trouble in Paradise’.

El segundo avance de ‘Unfollow the Rules’ puede escucharse desde hoy mismo. Se trata de un tema alegre con guitarras acústicas, cuerdas y coros que toma inspiración del trabajo de Joni Mitchell (como el tema de Dirty Projectors presentado ayer e inspirado en ‘Both Sides, Now’, tema que Rufus ha llegado a versionar). En una nota de prensa, Rufus explica que ‘Damsel in Distress’ nació de un “viaje por la música de Joni” que emprendió junto a su marido, Jörn, que es fan de la canadiense: “yo no estaba familiarizado con su música, pero terminamos pasando un rato con ella y ahora entiendo por qué es una de las grandes”.

La canción es además un homenaje a Laurel Canyon, lugar en el que Rufus y Jörn residen, y habla también sobre una “relación personal que estoy intentando mejorar”. Os dejamos con ambos singles y el tracklist de ‘Unfollow the Rules”:

Unfollow the Rules:

01 Trouble in Paradise

02 Damsel in Distress

03 Unfollow the Rules

04 You Ain’t Big

05 Romantical Man

06 Peaceful Afternoon

07 Only the People That Love

08 This One’s for the Ladies (THAT LUNGE!)

09 My Little You

10 Early Morning Madness

11 Hatred

12 Alone Time