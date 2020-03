Amaia critica la desigualdad en la industria de la música en un vídeo viral

Esta semana, con motivo de la celebración del 8M, varias mujeres destacadas visitarán la Academia de Operación Triunfo. Hoy ha sido el turno de la periodista Anna Pacheco, mañana martes será el de Beatriz Luengo, y el miércoles será Amaia quien vuelva a la Academia tras su visita durante la edición de 2018.

Precisamente Amaia es noticia estos días después de viralizarse un vídeo de ella en que habla sobre desigualdad en la industria de la música, y que ha llegado a medios generalistas como 20 Minutos. El vídeo es viejo y pertenece a un coloquio celebrado en octubre de 2019 en la biblioteca de la Universidad de Navarra en el que la autora de ‘Pero no pasa nada‘ participó junto a diversas profesoras. En el vídeo viral, que ha recibido 11.000 likes y 4.000 retuits, la artista cuenta su experiencia como recién llegada a la industria de la música dentro del meollo de los estudios de grabación y las propias discográficas. Explica: “a mí me va muy bien y estoy muy contenta, pero cada vez que voy a un estudio de grabación o un plató de lo que sea, o incluso al mismo edificio de la discográfica, todos los jefes, productores… todos son hombres”. Y apunta: “yo nunca he ido a un estudio de grabación y me he encontrado a una mujer en la mesa de mezclas o grabando los instrumentos de las canciones de un disco. No he visto ni una”.

En otro punto de su intervención, Amaia, quien cuenta con dos mujeres en su banda de directo, entre ellas Núria Graham, compositora única de ‘Porque apareciste‘, recuerda una cena que mantuvo con “jefes de Universal”, su discográfica: “acababa de salir de OT, todos ellos vinieron con sus mujeres y me acuerdo de estar en la mesa sentada, todos ellos hablando con actitud de macho y sus mujeres a su lado (encogidas)… Yo pensaba que estoy hoy en día no existía”. La artista termina su ponencia con una reflexión sobre el trato de las mujeres artistas en la prensa (ella menciona a Cuore como ejemplo de revista que la ha sexualizado) y el modo en que esta ha solido referirse a ella como “cantante” y rara vez como cantautora. Además, indica que, como ella, existen muchas mujeres en España que han participado activamente en la producción de sus discos. La intervención de Amaia puede verse a partir de la hora 1.21.00 en el vídeo entero del coloquio, bajo estas líneas.

Además de las mencionadas, en los próximos días visitarán Operación Triunfo Alba Reche (jueves), María Villar (viernes) y Natalia Lacunza (lunes 9).