5 temas que no pueden faltar en la gira de Anamanaguchi

El sonido chiptune (música de videojuegos) es habitual en el j-pop, pero también ha triunfado a través de canciones producidas desde este lado del Atlántico, como ‘Tik Tok’ de Kesha. Anamanaguchi es una de esas bandas especializadas en este sonido ya desde sus inicios: este cuarteto de punk-pop de Nueva York formado -en 2004- por Peter Berkman, Ary Warnaar, James DeVito y Luke Silas toma inspiración del trabajo de Cornelius y Yasutaka Nakata, pero también de los Beach Boys y de Weezer, y ha creado bandas sonoras para varios videojuegos y publicado varios discos, el último de ellos el año pasado. Su próximo concierto en la Sala Wolf de Barcelona el 24 de marzo es buena ocasión para descubrir a esta divertida banda de “nintendocore”, entre otros sonidos. Las entradas están a la venta.

Meow

El vídeo friki de Anamanaguchi para ‘Meow’ situado en un salón recreativo es el más visto del grupo en Youtube. La canción de título súper otaku, a su vez, no puede ser más emblemática de su sonido de 8bit-punk instrumental y ultra-vitaminado. ‘Meow’ fue el primer single de ‘Endless Fantasy’, el segundo álbum de Anamanaguchi, uno de los más apoyados de la historia de Kickstarter.



Miku

La colaboración de Anamanaguchi con la estrella del pop virtual Hatsune Miku, que acaba de actuar en España, tenía que suceder tarde o temprano. El resultado, un tema de dance-pop en clave j-pop con ecos a Kyary Pamyu Pamyu, es el mayor éxito de la banda neoyorquina en Spotify, pues se aproxima a los 9 millones de reproducciones.



Pop It

La influencia de Perfume, uno de los primeros grupos que mezclaron chiptune y electro-pop, es evidente hoy en el sonido de PC Music, y por tanto en el de artistas como Charli XCX o Hannah Diamond, pero también ha alcanzado el trabajo de Anamanaguchi. ‘Pop It’ es su pepinazo más electrónico, y la razón es que es una colaboración con la también neoyorquina meesh, que no está asociada al colectivo de A.G. Cook aunque lo parezca.



On My Own

La música de Anamanaguchi se ha acercado al pop de masas gracias a sus colaboraciones con diversos vocalistas. HANA es la artista invitada en este enérgico ‘On My Own’ que suena como unos Paramore aficionados al chiptune, y que está incluido en el último álbum de Anamanaguchi publicado hasta la fecha, ‘USA’. Muy diferente esto a lo ofrecido por HANA en ‘We Appreciate Power’, su colaboración con Grimes.



Prom Night

Otra colaboración que no falta en los directos de Anamanaguchi es ‘Prom Night’ con la cantante de R&B Bianca Raquel. Esos “go down and take me up to heaven” lo convierten en uno de los temas más asequibles por el público generalista de Anamanaguchi, pero además su sonido EDM recuerda al de Zedd y por tanto al de ‘ARTPOP’ o al de Justice. Todo desde su visión chiptune, por supuesto.