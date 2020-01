Hatsune Miku, el vocaloid hecho diva pop, traerá el futuro este mes a Barcelona

La cantante virtual 初音ミク Hatsune Miku, una sensación en Japón desde hace más de una década, y también en internet, se encuentra de gira por Europa y el próximo 28 de enero actúa en España, concretamente en el recinto de Sant Jordi Club de Barcelona. Las entradas siguen a la venta en la página web de Live Nation.

La próxima presentación en España de esta muchacha de 16 años dibujada con técnica de anime y coletas turquesa no será la primera. En 2018, el público de Madrid y Barcelona pudo disfrutar de la ópera virtual ‘The End’ de Keiichiro Shibuya, basada en la música electrónica, la síntesis de voz y sin orquesta y protagonizada por Miku, cuya imagen se proyectaba junto a otras en varias pantallas tridimensionales bastante alucinantes. Sin embargo, lo que ofrecerá Miku en esta ocasión será un concierto de pop-rock como los que ofrece cualquier estrella del pop de carne y hueso, solo que en su caso mediante un holograma.

Miku, que ha teloneado a Lady Gaga y colaborado con Pharrell Williams, es una estrella del pop en Japón a pesar de no existir físicamente, y su voz sintetizada, evocadora de ese futuro dominado por la inteligencia artificial que tanta creatividad ha despertado en las últimas décadas (aunque Miku es virtual), parece una influencia en el trabajo de artistas como Oneohtrix Point Never o el colectivo PC Music. Su voz, basada en la de la actriz Saki Fujita, está diseñada con el programa Vocaloid y su nombre procede de la combinación de los kanji Hatsu (初 = primer), Ne (音 = sonido) y Miku (未来 = futuro). Por tanto, su nombre significa el “primer sonido del futuro”. Seguro que Grimes es fan, pero lo seguro es que asistir a un concierto suyo debe ser una experiencia de todo menos predecible. Os dejamos con un directo de su tema ‘World is Mine’.