La Canción del Día: el fulgurante glam-soul de ‘The One’ calienta a The Lemon Twigs bajo la nieve

Que los hermanos Michael y Brian D’Addario eran unos fenómenos de la naturaleza ya se intuía cuando, siendo aún adolescentes, irrumpieron en el mundo del rock con su álbum debut como The Lemon Twigs, ‘Do Hollywood’. Dos chavales que, por imagen y sonido, colarían totalmente si nos dijeran que eran el secreto mejor guardado de los 70. Tras el sorprendente e intrépido ‘Go to School‘ –una suerte de ópera glam-rock sobre un simio educado como un humano por una familia y los conflictos que eso provoca en él y el mundo alrededor–, ya tienen a punto su nuevo álbum, en el que Jonathan Rado (Foxygen) vuelve a tomar los mandos de la producción.

Se titula ‘Songs For The General Public’ y se publicará el día 1 de mayo. Si nos fijamos en la delirante nota de prensa firmada por la otra mitad de Foxygen, Sam France, resulta difícil –entre referencias a la cocaína y locas loas al dúo– saber qué podríamos esperar de este disco grabado a caballo entre su casa en Long Island y estudios míticos de Nueva York (Electric Lady) y Los Ángeles (Sonora). Pero a tenor de su título y, sobre todo, de su primer single, parece que los Twigs están decididos a conquistar a esa parte de amantes de la música que aún no les conocen (y entre los que NO se cuentan Elton John, Flea, Gerard Way o Questlove).

Ese primer single es ‘The One’, una verdadera maravilla a caballo del glam y el soul de tres intensos minutos. Tres minutos que, con una melodía ultra Kinks-Beatles-Byrds, empiezan tan arriba que parece imposible superarlo. Y sin embargo llega el prodigioso giro melódico de su estribillo que nos eleva y nos calienta todavía más, rememorando, entre coros, guitarrazos y punteos, a los mejores Big Star. Una canción maravillosa capaz de derretir la nieve del frío invierno… justo como muestra el clip filmado para ella por Michael Hili: ataviados como auténticos glam-rockers en plenos años 70, el dúo promociona la canción en una furgoneta tuneada ad-hoc para la ocasión, sin importar la crudeza del invierno.

Tracklist de ‘Songs For The General Public’:

1. Hell On Wheels

2. Live In Favor Of Tomorrow

3. No One Holds You (Closer Than The One You Haven’t Met)

4. Fight

5. Somebody Loving You

6. Moon

7. The One

8. Only A Fool

9. Hog

10. Why Do Lovers Choose Each Other

11. Leather Together

12. Ashamed



