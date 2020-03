Austra estrenan ‘Anywayz’ y concretan su álbum ‘HiRUDiN’, contra el amor tóxico

Después de una ‘Risk It’ que hacía honor a su nombre y parece haber dividido a sus fans, Austra anuncian al fin el álbum que la contendrá. Se trata de ‘HiRUDiN’, que saldrá a la venta el 1 de mayo y presentarán un par de semanas después, en Barcelona (14 de mayo), Mallorca Live Festival (16 de mayo) y Tomavistas Madrid (22 de mayo).

El disco hablará oficialmente sobre cómo “estar en una relación tóxica a veces puede ser como estar perdido en un laberinto. Cada intento de girar en una esquina te devuelve a donde empezaste”. Dice Katie Stelmanis que el disco “explora el miedo asociado con dejar a alguien y la aterradora comprensión de que sin ellos en tu vida, el resto del mundo continuará ileso como si nada hubiera cambiado”.

Al mismo tiempo, se estrena el vídeo de ‘Anywayz’, sobre el que el director Jasmin Mozaffari indica: “Quería que el vídeo pareciera tan dramático y caótico como puede ser un desamor, llevando este miedo a la actuación. El concepto se centra en Katie como una versión elevada de sí misma, secuestrada dentro de una mansión que se asemeja a una jaula de sus propios pensamientos en espiral. Ella se resiste a seguir adelante, pero a medida que el tiempo persiste y el mundo exterior prospera, eventualmente se impone sobre ella ”. El tracklist del álbum queda como sigue:

Anywayz

All I Wanted

How Did You Know?

Your Family

Risk It

Interlude i

It’s Amazing

Mountain Baby feat. Cecile Believe

I Am Not Waiting

Interlude ii

Messiah