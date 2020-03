Vídeo: Tame Impala versiona ‘Perfect Illusion’ de Lady Gaga en el inicio de su gira

Esta semana ha arrancado en San Diego, California la gira de presentación del nuevo disco de Tame Impala. El compositor y productor australiano Kevin Parker y su banda de directo se encuentran tocando en los recintos más grandes de su carrera, dentro de una gira de 23 fechas que transcurrirá -si todo va bien- desde este mes de marzo hasta el próximo mes de agosto en diversos polideportivos y anfiteatros. Los teloneros de la gira están siendo MGMT, Perfume Genius, Clairo y Khruangbin.

¿Pasará la gira de ‘The Slow Rush’ por Europa? La banda tiene la menos una fecha confirmada en Londres, en el festival All Points East. De momento la noticia que nos deja el inicio del tour en California nos lleva al nuevo repertorio de Tame Impala en directo, pues este ha incluido una versión de ‘Perfect Illusion’ de Lady Gaga, canción de la que Parker es co-autor. Él mismo nos hablaba orgulloso de su trabajo en el primer single de ‘Joanne‘ en una entrevista reciente: “(Estoy orgulloso de la canción). Soy consciente de que, comercialmente, no funcionó como otras de ella, pero aunque reconozco que pudimos haber hecho un par de cosas mejor, a mí la canción me encanta”.

La versión de ‘Perfect Illusion’ de Lady Gaga por Tame Impala, que puedes escuchar en el vídeo adjunto bajo estas líneas, mantiene el sonido de ‘The Slow Rush’ y pasaría totalmente por una canción de Parker de no haberla grabado Gaga en primer lugar. Esto no es ninguna sorpresa porque la canción nació de una maqueta que el australiano había trabajado previamente llamada ‘Illusion’, maqueta que después desarrolló en el estudio con Gaga, Mark Ronson y BloodPop.