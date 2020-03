Así sonará ‘How to Be Lonely’, el regreso de Rita Ora tras el pelotazo de ‘Anywhere’ que sale esta noche

Lejos quedan los tiempos en que parecía que Rita Ora iba a convertirse en la gran decepción de la industria del pop británica. Ya nadie se acuerda de lo muchísimo que tardó en salir su segundo disco, ‘Phoenix‘, ni mucho menos de lo malo que era el primero. Tampoco de los varios singles que publicó durante años sin éxito, ni de las veces que la artista fue noticia por mil cosas que nada tenían que ver con su carrera musical. En los últimos años, Rita no ha hecho más que acumular éxitos, tanto en solitario como con otros artistas. Es una máquina de las plataformas de streaming.

Tras el pelotazo de ‘Anywhere’, una de las mejores canciones de 2018 (y para mí quien esto escribe de la década, dicho queda), el exitazo de ‘Your Song’ y ‘Let Me Love You’, el exitazo de ‘For You’ con Liam Payne, el de ‘Lonely Together’ con Avicii, etcétera, Rita Ora vuelve. Y lo hace recordando a la estrategia de ‘Your Song’, porque si esta era una composición de Ed Sheeran, ‘How to Be Lonely’ es una composición de su sucesor natural, el simpático Lewis Capaldi. El autor de ‘Someone You Loved’ grabó la canción primero, pero ha dicho que al considerar que no la cantaba bien, se la cedió a Rita.

Como explica Official UK Charts, ‘How to Be Lonely’ no será un hitazo bailable a lo ‘Stupid Love’ o ‘Physical’ sino un medio tiempo que tira a la balada, como quizá era de esperar teniendo en cuenta el autor de la canción. Os dejamos con un fragmento de la canción mostrado por Rita, y ojo con su videoclip porque parece que contendrá elementos de ciencia ficción galáctica, incluida la presencia de un alienígena.

First official snippet of “How To Be Lonely”! pic.twitter.com/g8Cx7wC1dT — RO USA (@RitaOraUSA) March 10, 2020