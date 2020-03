La Canción del Día: Betacam desempolva sus guitarras para quejarse de que ‘Todo el mundo sabe lo que tengo que hacer’

“Qué listo es uno mañana” es el refrán cántabro (él nació en Torrelavega, como bien sabemos sus seguidores) que antecede al comienzo del nuevo single de Javier Carrasco, Betacam. Ese dicho es toda una declaración de intenciones del trasfondo lírico de una canción en la que Carrasco se resarce contra todos aquellos que, de manera directa o indirecta, le hemos dado algún “consejo” para que le vaya mejor, como si tuviéramos una clarividencia que a él le esquiva y no le permite ser todo lo famoso o bueno que debería ser… dando por hecho que sabemos lo que él quiere, además. De ahí su título, ‘Todo el mundo sabe lo que tengo que hacer’. [Foto: Dani Cantó.]

En ella, como explica la nota de prensa de su sello Intromúsica Records, “apunta a un nuevo sonido” en el que aparta el sonido tecnopop que copaba su música en los últimos años para abrazar guitarras eléctricas ruidosas y un sonido más orgánico, aún con protagonismo de arreglos de sintetizadores y pianos. Un giro sonoro que deja en el aire si será temporal o definitivo, y cuya deriva indie pop rock queda patente con las colaboraciones vocales de Iñaki López de Kokoshca (que canta un verso) y Álvaro Martínez de Templeton (que hace coros), grupo en el que se dio a conocer años atrás.

Más allá de etiquetas y estéticas, lo importante es que ‘Todo el mundo sabe lo que tengo que hacer’ es otra grandísima canción pop de Betacam que se suma a la gran colección que atesora y que ha expuesto en discos como ‘Tecnazo‘, ‘Saca pecho (2007-2015)‘ o el muy notable ‘Mítico‘. Envuelta esta vez en un chute de energía eléctrica, estamos ante una melodía fantástica que encandila especialmente en el giro que da con su estribillo. Y, como sí es norma en él, su letra es otra de esas joyas tan divertidas como reflexivas y personales que esta vez “reflexiona sobre la vida, el negocio musical, la precrisis de

los 40”.

Así, tras encajar lo que podríamos definir como musixplaining –”Tienes que intentar sacar un hit cada mes / Ya nadie escucha discos enteros”– y vidaxplaining –”Tienes que casarte y tener pronto un bebé / No quieras ser padre a los cuarenta”–, concluye con esa mezcla de honestidad y ternura que hace que por aquí le tengamos en tanta estima: “No me importa que otros triunfen antes que yo / Bueno, en realidad me importa un poco / Pero cuando miro a mi alrededor pienso / ¿Qué más quiero si lo tengo todo?” Mención aparte merece el lyric-video de la canción que en este caso es algo más, puesto que adereza la letra de la canción con algunos de esos consejos que recibe, algunos sinceros y divertidos, otros malignos y desconcertantes: “Deberías escribir para otros”, “hecho en falta alguna guitarra” (toma, pa ti), “ahora la pasta está en el directo” (LOL), “pásate al VHS de una vez”, “el concierto no me ha gustado pero OLE TÚ”, “no dejes de leer el Silmarillion”, “si hay camiones, se come bien”…

‘Todo el mundo sabe lo que tengo que hacer’ es parte de un EP de próxima publicación titulado ‘Multitarea’, que bien podría aludir a su carrera como músico: además de Betacam, Carrasco tiene un papel protagonista en grupos como Rusos Blancos o Templeton, y además ejerce de teclista en directo en las bandas de otros artistas como Tulsa o Lidia Damunt.