Fiona Apple habla en detalle de su nuevo disco, ‘Fetch the Bolt Cutters’

Fiona Apple había confirmado que su nuevo disco llegaría en 2020. Ahora la artista ha hablado en detalle sobre el sucesor de ‘The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do’ en una entrevista con The New Yorker en la que ha revelado información muy interesante.

En primer lugar está el título del álbum, que no será un mini-poema como el del anterior, sino una frase más corta: ‘Fetch the Bolt Cutters’ (“consigue las tenazas”) es una referencia a la serie ‘The Fall’ protagonizada por Gililan Anderson, y en concreto a una escena en la que un investigador de delitos sexuales se encuentra con que la puerta que da acceso a una habitación donde una mujer ha sido torturada está cerrada. Dentro de esta temática, Apple explica que el álbum va sobre “no tener miedo a hablar” y que incluso ha considerado que un esbozo de Harvey Weinstein caminando con su andador sea la portada del álbum.

En cuanto al contenido musical de ‘Fetch the Bolt Cutters’, Apple detalla que el álbum contará con un sonido “crudo” y con un peso especial de las percusiones, los cánticos y las campanas. Además revela que contará con 13 canciones en total, de las cuales revela los títulos de la mayoría: ‘Newspaper’, ‘On I Go’, ‘The Drumset is Gone’, ‘Rack of His’, ‘Kick Me Under the Table’, ‘Ladies’, ‘For Her’, ‘Fetch the Bolt Cutters’, ‘Shameka’, ‘Heavy Balloon’ y ‘I Want You to Love Me’.

Apple, que ha compuesto, grabado y producido el álbum sola en su casa, no da fecha de lanzamiento de ‘Fetch the Bolt Cutters’, pero sí cita frases de algunas de estas canciones. Por ejemplo, ‘For Her’ incluye una referencia a ‘Running Up that Hill (A Deal with God)’ de Kate Bush. Entre las curiosidades que deja la charla, la artista revela que su canción menos favorita de todas las que ha compuesto es ‘Please Please Please’, de su álbum de 2005 ‘Extraordinary Machine’.