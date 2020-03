La Canción del Día: Maya Hawke, la talentosa hija de Ethan y Uma Thurman, enamora en la elegante y delicada ‘By Myself’

No deja de ser fascinante el hervidero de estrellas del pop en ciernes que hay reunido en la parte más joven del elenco de ‘Stranger Things’. Y no me refiero tanto al talento para rapear de Millie Bobby Brown (que también), sino a que Finn Wolfhard (Mike Wheeler en la serie) se ha labrado cierto reconocimiento con su grupo Calpurnia (además integra la mitad del dúo The Aubreys, que acaba de publicar EP) y a que Joe Keery (Steve Harrington) también hace sus pinitos en un remedo de Tame Impala/Mac DeMarco llamado Djo. Y, además, ahora la más reciente incorporación a la serie de The Duffer Brothers –cuya cuarta temporada estrena Netflix el próximo verano– se revela como una más que prometedora artista musical.

No es otra, para más inri, que la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, Maya Hawke. La joven actriz que debutaba siendo Jo March en la adaptación de ‘Mujercitas’ que lanzó la BBC en 2017 (no confundir con la versión de Greta Gerwig del año pasado) y ha covencido en el papel de Robin en la tercera temporada de ‘Stranger Things’ acaba de anunciar su álbum debut en la música. ¿Oportunista? La verdad es que no lo parece en absoluto. Al menos a juzgar por las preciosas ‘To Love a Boy‘ y ‘Stay Open‘ –doble single que publicó el año pasado– y la nueva canción que también forma parte de ‘Blush’, ese disco debut que ve la luz a través de Mom + Pop (Courtney Barnett, Hinds, Tycho) el 19 de junio próximo.

El nuevo adelanto que acompaña a este anuncio es, la verdad, para rendirse a sus pies a la primera. Se trata de un delicado medio tiempo de pop atemporal a lo Aimee Mann –aunque también cabe ligarlo a nuevas cantautoras como Soccer Mommy o Phoebe Bridgers– en el que a través de una bonita melodía, de gancho exiguo pero adhesivo, exhibe cierta gracia para una desarmante poesía surrealista. “‘By Myself’ era un mensaje a mí misma, que espero recibir algún día”, ha explicado a Pitchfork. “Es sobre proyectar ideas que tienes sobre ti hacia otra gente”, concluye aclarando más bien poco.

Sin duda llama la atención de la elegante producción que, si bien no aparece aún acreditada, intuimos que hay que atribuir a Jesse Harris. El músico de pop rock neo-tradicional de dilatada carrera que lo mismo ha ganado Grammys con temas para Norah Jones (también ha escrito para Lana Del Rey y Madeleine Peyroux) que ha colaborado en discos de Bright Eyes o del prestigioso John Zorn, estaba tras el sonido atemporal de arreglos tan sutiles como clásicos de sus dos primeros temas. Por tanto, cabe suponer (a tenor también del sonido de ‘By Myself’) que esté detrás de todo este ‘Blush’ que, dice, surgió de forma accidental. Todo apunta a que ha sido un accidente de los felices.

Tracklist de ‘Blush’:

Coverage

By Myself

A River Like You

Menace

Hold the Sun

Bringing Me Down

Cricket

Stay Open

Catch Me

Rose and Thorn

To Love a Boy

Goodbye Rocket Ship

