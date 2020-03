Bejo es acusado de racismo por su himno a las fiestas domésticas por el COVID-19

El rapero y pintor canario Bejo, integrante del combo Locoplaya junto con Don Patricio y Uge, ha sido otro de los artistas que se ha animado a lanzar una canción inspirada por la crisis sanitaria del COVID-19, destinada sobre todo a hacernos pasar el confinamiento de forma más amena. En su caso, este sábado estrenaba ‘Fiesta en la terraza’, un tema con cariz cómico y, claro, festivo que pretendía destinar los beneficios generados por el streaming “a la lucha del Corona Virus”.

A ritmo de electrocumbia, Borja Buche repasa con guasa las dificultades rutinarias que se derivan del encierro doméstico (“Mi mejor plan ir a comprar el pan / Que no me multen soy un buen chaval”) o alude a la carencia de papel higiénico (“Papel de báter en casa no hay / Llamo al camello y no me lo trae”), como también ha hecho casi en paralelo Joe Crepúsculo. La canción logró ayer domingo situarse como el vídeo número 1 en la lista de tendencias de Youtube en España.

Sin embargo, esta canción destinada a divertir ha generado cierta polémica en Youtube por el lenguaje empleado: su estribillo se refiere al COVID-19 como “el virus chino”, haciendo que muchos (sobre todo personas de esa nacionalidad) hayan afeado el racismo que alberga esa expresión. No en vano hay mandatarios como Isabel Díaz Ayuso o el mismísimo Donald Trump que han empleado públicamente esas mismas palabras o parecidas, generando también controversia. También hay usuarios de la plataforma que defienden las buenas intenciones de Bejo –que, por cierto, este viernes reaparecía con el single ‘Frida Calo‘– y enmarcan esa frase en un contexto cómico. La polémica, en todo caso, está servida.