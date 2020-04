Karol G y Anuel AA planean la dominación mundial sin moverse de casa con ‘Follow’

¿Aburridos de estar todo el puto día en casa? Como ella, ella, ella y todas. Pero hay una diferencia: mientras unos intentamos no quedarnos incrustados al sofá o vegetar más de lo mentalmente saludable, otros se proponen dominar el mundo. Sí, sí, sin moverse de su casa. Hablo de la pareja sentimental y artística que forman Karol G y Anuel AA, que se acaban de sacar de la manga un single que, o mucho nos equivocamos, o estaremos escuchando hasta en la sopa (es decir, el balcón de casa cuando salgas a aplaudir cada tarde) en las próximas semanas.

Se trata de ‘Follow’, un single conjunto en el que han puesto los mimbres para que sea un nuevo éxito comercial. Para empezar, supone un nuevo tema de la colombiana y el puertorriqueño tras dos precedentes de monster-hit como ‘Secreto‘ y ‘China‘ –en este caso, con aun más invitados a su pary–. Y para seguir, lo perpetran con una base de Ovy On The Drums, artífice de la base del éxito de Karol este año, una ‘Tusa‘ junto a Nicki Minaj que aún colea. La relación de originalidad y gancho es inversamente proporcional en ‘Follow’: no es nada que no hayamos escuchado ya en el último par de años –en todo caso, se agradece el ocasional guiño dancehall–, pero su estribillo es irresistible.

Mención aparte para una letra que, ahondando en un flirteo en Instagram, rima con poco tino “caro” con “descaro” y “Calle 13” con “se humedece”. En su plan de dominación mundial, sin embargo, el dúo no ha podido esta vez irse a un club lleno de bailarinas o apoyarse en coches de lujo en escenarios futuristas para su videoclip. Ante la crisis sanitaria, se han tenido que conformar con filmarse mutuamente en su domicilio, metidos en la bañera o mirando por la terraza. Claro que no estamos hablando precisamente de un apartamentillo modesto: si se enfurruñan, tienen sitio de sobra para no tener que mirarse a la cara durante un rato, al contrario que la mayoría de los mortales.