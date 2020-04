Bunbury, Amaral, Christina Rosenvinge, Vetusta Morla, Nacho Vegas, Rosalía, Ana Guerra… rinden homenaje a Luis Eduardo Aute

Luis Eduardo Aute fallecía este sábado 4 de abril de 2020 a los 76 años, derrotado por su frágil estado de salud después del infarto del que se había logrado recuperarse hace algo menos de cuatro años. Y por las despedidas y homenajes que se han sucedido hacia él en las últimas horas, es evidente que Aute era mucho más que un simple cantautor, que sus versos y canciones han trascendido a generaciones e incluso a corrientes ideológicas: el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le dedicaba unas palabras en redes sociales y, si bien no el líder de la oposición Pablo Casado, sí una de sus dirigentes más conocidas, la actual concejal de cultura del Ayuntamiento de Madrid Andrea Levy, también dedicaba un mensaje emotivo a su figura. También es significativo que una institución internacional como los Latin Grammy hayan dedicado unas palabras a su pérdida.

Pero nos parecen más significativos –y nos importan más, además– las palabras y homenajes que le han dedicado artistas de la música contemporánea de nuestro país. Especialmente significativos (y quizá también esperables) han sido los mensajes lanzados en redes sociales por parte de Bunbury, Amaral, Christina Rosenvinge (que llegó a interpretar con él en directo su célebre ‘Slowly’ hace años, como recordábamos ayer), Vetusta Morla (curiosamente, con los mismos versos de ‘La belleza’), Quique González, Ángel Stanich, DePedro o Xoel López, que se hacía eco de un reportaje dedicado a su relación con el cantautor publicado en El País. Nacho Vegas, por su parte, retuiteaba un mensaje que recordaba la colaboración que él, junto a Marc Ros de Sidonie, Rosenvinge o Carlos Sadness, prestaron en ‘Quiéreme’, single del disco que Aute publicaba en 2010, ‘Intemperie’.

Y también han habido otros nombres menos predecibles a priori que han dedicado palabras, símbolos e incluso alguna canción, como en el caso de Ana Guerra que ha hecho una emocionada versión de ‘Pasaba por aquí’ –El Kanka interpretaba en Youtube desde el confinamiento ‘Prefiero amar’–. Rosalía, por su parte, ha subido junto a un emoticono de un corazón roto una foto de una sobada copia del vinilo del recopilatorio ‘Al alaba – Canciones escogidas (1973-1979)’ publicado en 1984. Tampoco era tan previsible que le hayan recordado Guille Mostaza, de Mostaza Gálvez y Ellos, o Fermín Muguruza (Kortatu, Negu Gorriak, largo etcétera, que perdía a su hermano Íñigo meses atrás), que escribía un fragmento de ‘Al alba’.

“Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son éstas que hieren como amenazas ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones, amor mío, al alba “ Eskerrik asko #Aute

Descanse maestro.😞🎩 Haremos por no olvidarle. Por el alma de su cuerpo, aunque cueste adaptarse. Este mundo no lo entiendo Este “cura” no es mi padre. Pero igualmente le quiero, Don Luis Eduardo Aute. Saliste despacio del cine. Al alba te marchaste. Pasó por aquí el misterio… pic.twitter.com/BzY5SrXWAn

The Latin Recording Academy deeply regrets the departure of a musical genius and beautiful human being. Luis Eduardo Aute, Spain and the world cries your departure.

— Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) April 4, 2020