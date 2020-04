Fallece a los 76 años Luis Eduardo Aute, icono de la canción española

Según reporta RTVE, ha fallecido en Madrid a los 76 años de edad el cantautor, pintor y escultor Luis Eduardo Aute. No hay información concreta sobre las causas, aunque su estado de salud no era el mejor desde que sufriera un infarto de corazón en plena gira en agosto de 2016. Llegó a estar en coma, incluso, pero meses después se informaba de su asombrosa recuperación. Desde entonces, eso sí, no había vuelto a hacer más apariciones públicas y se le habían rendido numerosos homenajes tanto en forma de discos-tributo como en conciertos, como el que se celebró bajo el nombre de ‘Ánimo Animal’, que reunió en 2018 en el WiZink Center de Madrid a Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Massiel, Víctor Manuel, Dani Martín, Jorge Drexler, Pedro Guerra, José Mercé y Rozalén, o, un año después en la misma plaza, otro en el que actuaron Paco Ibáñez, Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Sisa y Roger Mas con artistas contemporáneos y dispares como Estopa, Els Amics de les Arts, Quique González, Andrés Suárez y Depedro.

