La Canción Del Día: en ‘Kerosene!’, Yves Tumor y Diana Gordon a duras penas controlan su tensión sexual

Yves Tumor acaba de publicar ‘Heaven to a Tortured Mind‘, un excitante disco de rock psicodélico que mantiene el componente experimental de su obra sin renunciar a la accesibilidad que ya mostraba su anterior trabajo, ‘Safe in the Hands of Love‘, y que aúna momentos de ruido y distorsión con otros de gran sensualidad y belleza.

Todos estos nominativos pueden aplicarse al single ‘Kerosene!’, un tema que Yves Tumor (cuyo nombre real puede ser o no Sean Bowie, él sigue sin confirmarlo) interpreta mano a mano junto a Diana Gordon. La cantante neoyorquina, co-autora de varios temas de ‘Lemonade‘ de Beyoncé, entre ellos el pepinazo ‘Sorry’, se dio a conocer hace unos años con el nombre Wynter Gordon, bajo el cual editó el single electropop ‘Dirty Talk’, pero actualmente factura un pop más oscuro y experimental que firma con su nombre real.

‘Kerosene!’ se parece mucho más a lo que suele hacer Yves Tumor y es una balada soul llena de tensión sexual, tanta que parece que la canción va a estallar en cualquier momento. Por supuesto, Yves Tumor solo ha hecho una canción de este estilo para pervertirla como solo él sabe y si el motivo de teclado principal de ‘Kerosene!’ suena extraño e incluso fantasmagórico, la canción mantiene el elemento sucio, oscuro y amenazante que caracteriza el sonido de su nuevo álbum. Ni siquiera la apoteosis guitarrera a lo Prince a la que llega ‘Kerosene!’ después parece suficiente para controlar la atmósfera fibrilante que Yves Tumor y Diana Gordon logran crear con su diálogo de mensajes de deseo (“¿quieres ser mi fantasía, eres justo lo que necesito”) y todos esos alaridos que sueltan a lo largo de la canción.

Por otro lado, si la explosiva sensualidad de ‘Kerosene!’ recuerda a Prince, la canción adquiere una capa más noventas gracias a la impresionante actuación vocal de Diana Gordon, capaz de recordar en sus pasajes más intensos a Alanis Morissette o incluso a la mismísima Sinéad O’Connor. Si la canción ya era notable, es ella quien la eleva a otra categoría.



