Hamilton Leithauser / The Loves of Your Life

SPOILER: el nuevo disco de Hamilton Leithauser no habla exactamente de “los amores de tu vida” ni de la suya. El que fuera líder de The Walkmen tiene un gusto por la melodía clásica y una voz que le validan para hacer un álbum retrospectivo y melancólico, pero su pluma no puede conformarse con ser la más romanticona de Nueva York. Esto no es su adaptación de ‘Cuando Harry encontró a Sally’. Ni tampoco de ‘Manhattan’. ‘The Loves of Your Life’ es un compendio de historias reales y ficticias, sí, pero los personajes son tan variados como un cantante fracasado (‘Stars & Rats’) o un hombre avistado en un barco (‘Cross-Sound Ferry’).

Las tramas deambulan entre el homenaje, el retrato y la parodia, sin que a veces esté muy claro qué de los tres es lo correcto, como cuando ‘Isabella’ habla sobre una chica que ha dejado de estudiar y es mantenida por sus padres, o ‘Don’t Check the Score’ no es la balada que indican sus coros femeninos sino una canción sobre la adicción al juego online. En general, el humor y el costumbrismo apuntan más al retrato social perpetrado en Europa por The Divine Comedy o Saint Etienne en aquel disco que estos hicieron sobre un vecindario -‘Tales from Turnpike House‘-, que al álbum autobiográfico y sentimentaloide que te sugiere su nombre, por mucho que el amor se cuele por supuesto entre las historietas.

El estribillo de ‘Till Your Ship Comes In’ es “te quiero ahora, como te quise entonces, y te querré hasta que vuelva tu barco”, pero su destinatario (“sir”) se difumina entre “collages de Photoshop”, gapos y persecuciones policiales. A continuación, ‘The Stars of Tomorrow’ se dedica con cariño a una mujer polaca que tuvo unas bonitas palabras para las hijas de Hamilton: “solo soy un cantante, pero estás en mi corazón / te deseo la mejor de las suertes / te deseo un nuevo comienzo”. Ese es el tipo de amor que hallamos en ‘The Loves of Your Life’. Y eso que la mujer y las hijas de Hamilton aparecen haciendo coros en el álbum, pero en canciones tan peculiares como ‘The Garbage Men’, cuyo estribillo canta a los “basureros” y los “playboys” de la ciudad, y ‘The Old King’, en la que Leithauser dice que “ojalá tuviera los cojones de enterrar el hacha de guerra y perdonar”. Se puede decir “cojones” delante de la familia de Ham.

‘The Loves of Your Life’ tiene ciertas ínfulas de musical, a lo que contribuyen unos cuidados arreglos a cargo en general del propio Hamilton, que ha escrito y producido todo el álbum, así como algunos músicos ajenos: Stuart Bogie (MGMT, Broken Social Scene) al saxo, Mike Irwin a la trompeta, Jon Batiste al piano o Jonathan Gregg en la decisiva “steel guitar”, que le asisten en canciones tan detallistas como ‘The Other Half’. ‘Isabella’ suena apegada al country como ‘The Garbage Men’ parece un villancico en una película de los años 40, solo que de la misma manera que las historias son retorcidas requiriendo una segunda lectura, lo mismo sucede con una producción poco ortodoxa.

El trabajo de Hamilton con Rostam de Vampire Weekend en el álbum anterior, el aclamado ‘I Had a Dream That You Were Mine‘, ha dejado una profunda huella en el artista, y muchas de estas canciones suenan precisamente como composiciones y producciones de la banda de Ezra Koenig, cuando no de tune-yards, como sucede con ‘Cross-Sound Ferry’. En ocasiones, palideciendo en comparación, pues donde Vampire Weekend ofrecen siempre algún tema cristalino, estos a veces requieren de algo más de contexto, de una puesta en escena que explique por qué Hamilton canta tan desgañitado rozando lo chillón, o una línea que te aclare en Genius -donde apenas hay anotaciones, de momento- que de hecho hay una mujer polaca en este disco, porque jamás lo habrías adivinado por tu cuenta. Teniendo en cuenta que Maggie Rogers sale en un teaser de ‘Isabella’ cortando el pelo a Hamilton y haciéndole llorar y Ethan Hawke pegándole en el de ‘Here They Come’, el gran anhelo de todo esto es que llegue la obra teatral que termine de revelar la tragicomedia oculta en este álbum.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Here They Come’, ‘Don’t Check the Score’, ‘Wack Jack’, ‘Isabella’

Te gustará si te gustan: Vampire Weekend, tune-yards, Baxter Dury

Youtbue: lyric vídeo de ‘Here They Come’