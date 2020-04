Rosalía tiene a punto su tema con Billie Eilish y avanza otro con Travis Scott

Rosalía continúa dando una serie de entrevistas confinada como las que hemos visto en España en ‘El Hormiguero’ y en ‘Lo de Évole’, esta última menos noticiable de lo que esperábamos. Si en el programa de Pablo Motos la autora de ‘El mal querer‘ revelaba que había cancelado el lanzamiento de una colaboración para las pistas de baile con una superestrella debido a la crisis del coronavirus, ahora sabemos que esa estrella es Travis Scott. Con el rapero ya había trabajado en una remezcla de ‘Highest in the Room‘, pero este sería un tema original que ha vuelto a ser definido como “superagresivo”, como algo en lo que ha trabajado “mucho tiempo”. Se avecina algo grande, suponemos.

Por otro lado, Rosalía ha tenido ocasión de hablar de aquella colaboración que llegó a realizar con Billie Eilish, pero que se consideraba tan sólo un boceto. Hasta el punto de que la habíamos dado por olvidada, casi haciéndonos dudar que este dúo fuera a tener lugar de no ser por el confinamiento. “Durante estas dos semanas, he estado intentando terminar la colaboración con Billie Eilish. Creo que se está acercando. Creo que ayer terminé los arreglos. Me da la sensación de que la producción, el diseño de sonido están casi acabados. Tan sólo necesito que Billie me mande las voces y las ideas que quieran añadir porque nosotros ya lo tenemos”, ha indicado.

En cuanto a la disponibilidad de Billie Eilish para terminar este tema colaborativo, la cantante tiene por delante una gira -incluyendo una parada en Mad Cool-, si bien ya ha pospuesto algunas fechas debido a la crisis del coronavirus. Teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos, suponemos que más aplazamientos y cancelaciones de sus directos sucederán en breve.