¿Por qué se recuerda y reivindica tan poco a Suzi Quatro?

Antes de Madonna, de Chrissie Hynde, de Debby Harry, de Patti Smith o de Joan Jett y sus Runaways, antes del Riot grrrl… estaba Suzi Quatro. ¿Por qué se la recuerda y reivindica tan poco? En Hit de ayer traemos hoy una pepita de oro de pop de su brillante discografía para celebrar a esta artista norteamericana.

Descubierta por el productor inglés Micky Most en 1970 en Detroit (su ciudad natal) cuando todavía era parte del grupo The Pleasure Seekers junto a su hermana, Suzi aceptó la propuesta de lanzar su carrera en solitario en Inglaterra. Tras un single fallido producido por Most, consiguieron que el dúo de compositores estrella de la escena glam del Reino Unido (Mike Chapman y Nicky Chinn, responsables de los éxitos de The Sweet y Mud) le cediesen su ‘48 Crash’ y el resto es historia. ‘48 Crash’ es la canción que tendría que haber sonado este año en mi cumpleaños porque trata del supuesto batacazo que los hombre de mediana edad sufrimos exactamente a esa edad: “tienes la mentalidad de un Romeo juvenil / pero estás tan ciego que puede que ocurra que tu motor no esté listo para arrancar”. Interpretado en la televisión británica con Suzi enfundada en su icónico (y entonces novedoso) mono de cuero negro, el mensaje agresivo de la canción y su incansable ritmo seco de glam-rock volvían la canción irresistible y convirtieron a Suzi en una estrella (la única, además -no importa el sexo- a la que le quedaba bien en temible “mullet”).

Fue Top 3 en ese país y exitazo en la mayor parte de Europa, incluida España. Su imagen encajaba como un guante con la nueva estética andrógina propugnada por el glam: no había habido hasta entonces una chica al frente de un grupo de rock n roll tocando un instrumento y asimilando las actitudes rockistas asociadas habitualmente al sexo masculino. En ese sentido fue una pionera absoluta, como prueba la película documental de hace unos meses ‘Suzi Q’, en la que desde Debbie Harry, las Bangles, Joan Jett o hasta Donita Sparks de L7 así lo reconocen.

Los éxitos se sucedieron durante los años siguientes (Can The Can, Devil Gate Ride…), siempre obra de la ‘factoría Chinnichap” y casi siempre sin salirse demasiado del canon glam-rock-boogie. Por eso me fascina de tal manera ‘If You Can’t Give Me Love’, porque se abre a un estilo mucho más pop, pero todavía compuesta por sus mentores. Sería no obstante una de sus últimas colaboraciones: Suzi había ya abierto su carrera a la interpretación (con un exitoso papel en la serie ‘Happy Days’) y en los sucesivos años cambiaría de sello varias veces, para retirarse casi del todo de la música a primeros de los 80.

Es por tanto una especie de canto del cisne de su fase glam en el sello inglés RAK, y una pieza de pop impecablemente compuesta con melodías emocionantes. El sonido está totalmente emparentado con el pop de éxito de finales de los 70 (la parte más sofisticada de Abba, la ELO, alguna joya oscura de glam-pop acústico…), y Suzi la canta sin la rabia vocal de sus éxitos de glam, haciendo de su voz un descubrimiento maravilloso:



La letra -el suspiro musical de alguien que sueña con que esa persona que admira en la distancia “on the discotheque floor” sea un amor de verdad- se despliega magistralmente en una estructura deliciosa: hasta el desarmante pre-estribillo no se revela el plot-twist de “if you can’t give me love love, honey, that ain’t enough / Let me go look for somebody else / And if you can give me feelings with old fashioned meanings / Then just stay in love with yourself”. La llegada subsiguiente del estribillo, cantado con una tesitura vocal aguda, de cierta desesperación, resulta la conclusión perfecta y mágica.

Suzi Quatro estaba estos meses sumida en una gira de regreso de mucho éxito que justo en estas fechas llegaba a Europa. Debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 muchas de las fechas se están cayendo, aunque no todas, especialmente en Alemania, y su paso por España dentro del cartel del Azkena Rock 2020 el próximo junio todavía no está descartado. Mientras se desvela el desenlace, solo nos queda esperar poder ver el citado documental en alguna plataforma digital próximamente, ya que de momento sólo se ha podido ver en nuestro país en el pasado Festival In-Edit.

‘If You Can’t Give Me Love’ sonó en la entrega nº 313 de Popcasting, el podcast de Jaime Cristóbal, disponible en este enlace.