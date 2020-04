La Mandanga ilustra con Nils Frahm cuando no perrea con Ms. Nina

La Mandanga es Noemí Rebull, ilustradora y diseñadora de Barcelona que está triunfando gracias a sus simpáticos y coloridos retratos de la vida cotidiana. La artista acumula más de 100.000 seguidores en Instagram y hace unos meses publicaba su primer libro, ‘Lo que descubrirás a continuación te sorprenderá’, a través de la editorial Temas de hoy de Grupo Planeta. Noemí nos descubre su música favorita.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos?

Qué complicado. Las canciones favoritas van mutando, depende mucho del día y mi momento vital. Quizás hablaría de géneros que me siguen gustando aunque pase el tiempo, como el dream-pop, el shoegazing o el power pop. Por decir una, digo ‘Get Away’ de Yuck.



¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

Hace poco descubrí Nation of Language, un grupo de synth-pop que va lanzando singles poco a poco y me están flipando. Especialmente ‘What Does the Normal Man Feel?’. Y ‘September Again’.



¿Canción que asocies a un recuerdo infantil?

Cualquiera de la Trinca. Por ejemplo, ‘La Patata’.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

“Des-pa-ci-to”. No hace falta decir nada más.



¿Sueles ponerte música para ilustrar? Si es así, ¿qué es lo que más te gusta escuchar?

Normalmente sí. Suelo ponerme música melódica o ambiental, que me permita pensar y concentrarme. Algunas de mis recomendaciones podrían ser Nils Frahm, The Duruti Column, Brian Eno, Slowdive, Pye Corner Audio, Bibio, Carla dal Forno, Jenny Hval o Cocteau Twins.



¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

¡Claro! Aunque con la situación actual he hecho un parón. El último que compré fue ‘Gran Pantalla‘ de Biznaga.



¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Casi siempre estoy en Spotify, aunque de vez en cuando escucho alguna sesión en Soundcloud. Últimamente también tiro de podcasts de radios como NTS o Dublab.

“No veo mal que haya un revival del vinilo y el cassette, ya que incentivar la compra de música siempre es algo bueno”

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

Creo que el vinilo nunca ha muerto, aunque es verdad que hay un cierto auge entre la modernez. Sin ir más lejos, algunas tiendas de ropa están empezando a comercializar vinilos. En realidad, no veo mal que haya un revival y que estén de moda, ya que incentivar la compra de música siempre es algo bueno.

Una de tus ilustraciones dice “los que perrean se desean”. ¿Canción favorita de reggaetón?

No soy muy oyente de reguetón, pero las canciones de Ms. Nina siempre entran bien con un cubata en la mano.



¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

No suelo avergonzarme de lo que he escuchado de adolescente o en el pasado. De hecho, los guilty-pleasure son preciosos. Todos hemos tenido algún cassette de Spice Girls o de Aqua que forma parte de nuestra historia.



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Sonar en el momento ideal.

Un remix que te haya vuelto loca.

Khidja – Mustafa (Timothy J Fairplay Remix).