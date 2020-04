The Strokes, número 6 en España con ‘The New Abnormal’

The Strokes han conseguido entrar dentro del top 10 de ventas de unos pocos países con su nuevo trabajo, ‘The New Abnormal‘. El disco ha sido top 3 en Reino Unido, top 8 en Estados Unidos… y poco más. A estos países hay que sumar ahora España, donde el álbum ha entrado en el número 6 de la lista de discos más escuchados de la semana, dato que mejora el de ‘Comedown Machine‘, que fue número 16 en 2013, pero no el de ‘Angles‘, que fue número 4 en 2011. Curiosamente, ‘Is This It?’ tan solo alcanzó el número 70 de ventas en nuestro país, pero eran otros tiempos.

La segunda entrada más importante de la lista es la de ‘Por primera vez’ de Camilo, en el número 13. Camilo es un famoso cantante colombiano conocido por éxitos como ‘Tutu’ con Pedro Capó o ‘Desconocidos’ y ‘La boca’ con Mau y Ricky… y también por haber co-escrito el macrohit ‘Sin pijama’ de Becky G y Natti Natasha. ‘Por primera vez’ es su tercer disco.

En esta enésima semana de confinamiento total solo dos discos más han entrado en lista. Por un lado, ‘La casa de papel’, el nuevo EP de Rayden inspirado en la famosa serie del mismo nombre de Netflix, que entra en el número 49; y ‘The New Toronto 3’, la nueva mixtape del rapero canadiense Tory Lanez, que entra en el número 90.