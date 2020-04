Hamilton Leithauser presenta su “versión coronavirus” de ‘The greatest’ de Lana Del Rey

Hamilton Leithauser, que acaba de publicar su segundo disco en solitario, ha versionado ‘The greatest‘ de Lana Del Rey en la radio. Se trata de la mejor canción de 2019 para la redacción de JENESAISPOP. La elección está muy bien traída no solo por la calidad de la canción sino porque esta contenía un mensaje apocalíptico que parece muy apto en días de pandemia. En concreto hablaba de los incendios de California y de la simpatía de Kanye West por Trump y referenciaba ‘Life on Mars’ de David Bowie para expresar indirectamente el mensaje último de que el fin del mundo puede haber llegado.

En 2020, la pandemia ha sumido al mundo en un escenario no apocalíptico, pero sí bastante distópico según donde mires. Así que cualquier artista que va a versionar ‘The greatest’ de Lana Del Rey lo tiene a huevo para hacerlo con referencias al coronavirus. Así, además de transformarla en una canción country, Leithauser canta en ella cosas como: “la cultura es una pasada y yo me lo he pasado bomba, si esto es todo, yo me largo, lo que más echo de menos es no hacer nada, supongo que este virus nos va a pillar a todos”.

El ex-integrante de The Walkmen es incluso más explícito en otro de los versos: “todos mis conciertos han sido pospuestos, todos mis amigos están haciendo directos en mi teléfono, toda mi tarifa de datos está a punto de agotarse”, canta antes de introducir la capa política de rigor: “papá (Mike) Pence dice que estarás bien, ya no hay colegio, las semanas se han esfumado”. Una pequeña curiosidad.