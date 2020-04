Woodkid regresa plasmando la monstruosidad casi humana de lo industrial en el clip de ‘Goliath’

Woodkid, o lo que es lo mismo, el cantante, músico, realizador y diseñador gráfico francés Yoann Lemoine, despuntaba en 2013 con su proyecto musical tras haber dirigido videoclips para Katy Perry (‘Teenage Dream’), Lana Del Rey (‘Born to Die’) o Taylor Swift (‘Back to December’). Los vídeos de Woodkid eran una de sus grandes bazas y, aunque el artista ha seguido trabajando detrás de las cámaras –por ejemplo para Harry Styles (‘Sign of the Times’)–, su primer y único álbum de estudio hasta la fecha, ‘The Golden Age‘, data de 2013 (en 2016 compuso la banda sonora para ‘Desierto’ de Jonás Cuarón y editaba un EP junto al pianista Nils Frahm).

Después de haber anticipado su regreso musical con un teaser a finales de 2019, por fin, siete años después, su segundo álbum es una realidad. Aunque de momento no se conoce detalle alguno, parece más cerca que nunca con la edición de su primer single de adelanto. Se trata de ‘Goliath’, canción estrenada este viernes que, como es habitual, redunda en una música electrónica épica y oscura, con un marcado carácter cinematográfico. Y, también como acostumbra, está presentada con un videoclip de espectacular factura.

En este caso nos traslada al corazón de una industria minera a través de uno de sus trabajadores. A través de la mirada de este, hastiada, confusa y triste, podemos observar cómo una cantera de mineral se revela totalmente monstruosa, con ciertos rasgos que revelan, de manera insólita, maneras casi humanas. Casi de manera literal. Así lo explica Lemoine: “Trata sobre escala, sobre toxicidad. Sobre estas delirantes máquinas industriales que representan tan bien mi miedo y ambigua atracción por la locura humana. Este es el mundo que hemos construido en torno a ‘Goliath’, un mundo en el que el dominado puede derrotar a lo gigante, lo invencible”.