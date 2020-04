Jessy Lanza anuncia nuevo disco y estrena la bailable ‘Face’

Jessy Lanza publicó nuevo single el 20 de febrero, poco antes de que se decretara el estado de alarma en España. Hace dos meses de aquello, y ha sido hoy cuando la cantante y productora estadounidense ha decidido anunciar su esperado nuevo disco.

‘All the Time’ saldrá el 24 de julio a través de Hyperdub y su sello asegura que será la colección de canciones más “puramente pop” de su carrera. Oh No‘, su anterior entrega, se presentó con ‘It Means I Love You’, una de las 10 mejores canciones de 2016.

El single con el que se presenta ‘All the Time’ ahora es otro elegante número de electrónica bailable llamado ‘Face’, que remite al footwork de ‘It Means I Love You’ pero desde una manera muchísimo más contenida y sutil. Lanza ha explicado el significado de la canción: “Fantaseaba en lo que todo el mundo estaba pensando basándome en sus expresiones… Me encontré a mi misma proyectando mis emociones en los extraños a los que observaba. Fui a casa y escribí la letra imaginando que los transeúntes tenían conversaciones telepáticas los unos con los otros. Las preguntas que me imaginaba que se estaban haciendo oscilaban entre lo sexual y lo provocador”.

‘All the Time’:

01 Anyone Around

02 Lick in Heaven

03 Face

04 Badly

05 Alexander

06 Ice Creamy

07 Like Fire

08 Baby Love

09 Over and Over

10 All The Time