Tversky plasman en ‘Quarantine With You’ cómo la música palia la soledad del confinamiento

Tversky habían contribuido enormemente a animar nuestras vidas antes de que la covid-19 entrara en ellas y las pusiera patas arriba. El dúo radicado en Barcelona publicaba en febrero su largamente esperado álbum debut homónimo, invitándonos a bailar despreocupadamente con su amalgama de funk, house, jazz, soul y pop con tintes retro, con canciones tan memorables como ‘Addict‘. Y ahora que llevamos semanas confinados en casa… pretenden seguir haciéndolo. Hoy en JENESAISPOP estrenamos el clip oficial de un nuevo tema, creado en confinamiento y centrado precisamente en la situación que vivimos, titulado ‘Quarantine With You’. [Foto: Andrea Naranjo.]

En él, Alan Imar y Xavier Paradis aluden a la situación de las personas que están encerradas en casa en soledad, y para las que la música, entre otras cosas, está resultando ser una auténtica tabla de salvación para mantener el ánimo (y la cordura). Por eso en su letra anuncian que “Tversky están en la casa” y animan a su morador/a a “pillar algo de comida y marihuana” y llamarles, para estar un poco menos solo/a. “Con este videoclip queremos transmitir un mensaje positivo que se pueda tomar con humor pese a las graves circunstancias que estamos viviendo. Es una oportunidad para reflexionar y crear vínculos entre nosotros. Esperamos que les sirva para desconectar un rato y que piensen en todas esas personas queridas con las que les gustaría pasar este confinamiento”.

En cuanto al clip, dirigido por Aaron Barreiro para LeCuala Films, emerge ese punto cómico al que alude el grupo haciéndose presentes, como apariciones sobrenaturales, a una joven confinada –la actriz Julia Martínez–. Lo cierto es que tiene también su coña observarlo desde un punto de vista más ácido, en el que los conciertos y performances online se han convertido en una verdadera invasión. Así nos explica Barreiro lo que pretendía: “con LeCuala Films hemos empezado a producir y dirigir videoclips online en esta cuarentena. Rodar desde casa nunca es fácil, pero con Tversky cambia la cosa. Nada más escuchar el tema me vino a la cabeza esta idea para transmitir al oyente y espectador que, con Tversky en casa, la cuarentena sería más amena. Al menos para mí lo es (jeje)”.

‘Quarantine With You’ forma parte de una llamativa iniciativa del sello underground neoyorquino Burger Records: el sello pidió a sus bandas que grabaran de forma casera una canción sobre (y en) la cuarentena, y han hecho un total de 7 compilaciones (más un volumen de extras) bajo el título de ‘Quarantunes’, que están disponibles en Bandcamp desde hace unos días. Entre los más de 140 grupos que se han unido a la iniciativa, encontramos por ejemplo a algún otro grupo de nuestro país, como Go Cactus. ‘Quarantunes’ se presenta como “un evento de música DIY (“do it yourself”) y una cápsula del tiempo sonora de uno de los más extraños y aterradores periodos de la historia moderna”. Además, tiene como objetivo reunir dinero para paliar el daño que hace a los grupos no poder actuar en directo. Por eso estas compilaciones no llegarán a plataformas de streaming: cada uno de los volúmenes puede adquirirse en formato digital a un precio base de unos 20$, yendo la recaudación íntegra para los artistas implicados.