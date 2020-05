Canción Del Día: ‘Connemara’ de Núria Graham es una preciosa despedida frente al mar

Ahora que lo peta en todo el mundo una canción sobre el suicidio llamada “lecho de muerte” parece buen momento para recuperar otra canción sobre un suicidio publicada este año, y que además es mucho más bonita y menos malrollera que la mencionada. Se trata de la pista que abre el último disco de la cantautora catalana Núria Graham.

‘Connemara’ recibe el título de la región irlandesa donde Núria Graham solía veranear de pequeña y relata los momentos previos al suicidio de su protagonista. El escenario donde sucede esto es bucólico, y así, la canción muestra a este personaje echando su último vistazo al mar durante un anochecer, despidiéndose de los delfines y exprimiendo sus últimos instantes de conciencia total: “pensáis que no estoy aquí, pero puedo escuchar todo cristal romperse”. El silencio ensordecedor de la costa, solo roto por la brisa, dibuja un panorama desolador pero a la vez sereno para el final de este personaje que puede ser mucho mayor de lo que parece: “he estado aquí demasiado tiempo” no es una frase que diría una persona joven con muchas cosas aún por vivir. Quizá Núria esté imaginando un futuro lejano donde la vejez impulsa a este personaje a ejercer el último fragmento de control sobre su cuerpo y su vida.

Nada de este peso existencial está reflejado en el sonido de ‘Connemara’, una preciosa composición de dream-pop que suena ligera, preparada para echar el vuelo. Recuerda a la primera etapa de Beach House (época ‘Master of None’) su ritmillo electrónico, mientras las capas de guitarra eléctrica de la canción, que suenan como si imitaran el oleaje al que se enfrenta su protagonista en la letra, llevan la firma de Núria. La canción llega a su cumbre emocional con la repetición insistente de esos “I love you life” finales que no van a frenar a su personaje a llevar a cabo su cometido. La voz de Núria suena sabia e imperturbable, lo que añade realismo a esta historia ficticia tan poética tanto en lo lírico como en lo musical.



Lo mejor del mes: