Cher avanza su primera canción en español, una versión de ‘Chiquitita’ de ABBA

Cher ha anunciado que el viernes 8 de mayo publicará la primera canción de su carrera cantada íntegramente en español. Se trata no de una composición original, sino de una versión de ‘Chiquitita’ de ABBA, lo cual no sorprenderá a quien haya seguido de cerca los últimos pasos artísticos de la autora de ‘Believe’, cuyo último trabajo de estudio es precisamente un álbum de “covers” de canciones del cuarteto sueco, publicado tras su aparición en la película ‘Mamma Mia’.

El propósito de ‘Chiquitita’ es solidario, ya que Cher donará los beneficios obtenidos por la versión a UNICEF, exactamente lo que ABBA hicieron a finales de los años 70 con su propia versión en español de la canción, que, en su versión original (en spanglish), alcanzó el número 1 en España y fue un éxito mundial. La cantante ha contado a Billboard que el videoclip de ‘Chiquitita’ alternará imágenes de ella interpretando la canción en su casa con otras enviadas por UNICEF de niños de todo el mundo cantando la canción.

Cher, que ha iniciado varias campañas solidarias para ayudar económicamente a personas “crónicamente maltratadas y olvidadas” de Estados Unidos, ha presentado también la sesentera portada de ‘Chiquitita’, mientras un avance del vídeo ya puede verse en Twitter.

HD preview of @Cher's new charity single "Chiquitita" (in spanish), to be released on May 8th. The following day, May 9th, the video will premiere on @UNICEF's COVID-19 Virtual Special, streaming at 8 p.m. ET/5 p.m. PT on https://t.co/YGFYV0TTRz and https://t.co/mwA9eYmOc8 pic.twitter.com/Ej5AlO62Pp

— Cher Brasil – Fã site (@SiteCherBrasil) May 4, 2020