Kali Uchis / TO FEEL ALIVE

A Kali Uchis la pandemia le ha pillado con su nuevo disco a punto de ser anunciado, pero, con la campaña parada antes de empezar, por suerte ya no tendrá que meterse en los jardines de fechas en los que hemos visto a algunas de sus colegas de profesión. De momento, la artista ha decidido publicar un puñadito de canciones nuevas ajenas al sucesor de ‘Isolation‘ con las que apaciguar la espera a sus seguidores, y las cuales ha presentado con una portada explícita digna de ser comentada aparte.

La artista ha explicado que esta portada representa “mi era ‘Isolation’ comiéndole el coño a mi era ‘Por vida'”, pero esta descripción también se ajusta a lo musical, pues al menos las dos primeras pistas de ‘TO FEEL ALIVE’ pertenecen a la etapa de ‘Por vida’, el EP con el que Kali Uchis se dio a conocer, pero permanecían inéditas hasta ahora. La tercera pista, Uchis la presentó en directo el año pasado durante su gira con Jorja Smith, y la cuarta parece que sí sería totalmente nueva. En cualquier caso estamos ante cuatro maquetas que Kali Uchis ha grabado en su habitación y que suman 10 minutos de música en total, 10 minutos que no guardan ninguna gran revelación en el repertorio de la artista como sí lo fueron ‘Miami’, ‘In My Dreams’ o ‘Dead to Me’ durante la escucha de ‘Isolation’, pero que sí suenan lo suficientemente cuidados como para que vaya la pena darles una escucha.

Son discretas estas cuatro nuevas canciones de Kali Uchis, que siguen explorando ese componente entre ensoñador y psicodélico de su sonido para hablarnos de una relación que pasa de lo idílico a lo infernal. La romántica ‘honey baby (SPOILED!)’ es pura elegancia como la entiende Kali y sus maravillosas ambientaciones parecen extraídas de un sueño, mientras unos teclados psicodélicos acompañan a la artista en el trap sensual de ‘angel’, que habla precisamente de “visiones psicodélicas” pero en realidad es una canción que “eleva la temperatura” del EP. Las cosas se tuercen en una apesadumbrada ‘i want war (BUT I NEED PEACE)’ en la que Kali reconoce ya que “cada fracaso ha sido una lección” acompañada por unos preciosos pianos de corte jazz. Y, finalmente, la minimalista ‘To Feel Alive’ representa el momento de dignidad y redención. Estas cuatro maquetas no dicen nada que Kali no dijera ya mejor en ‘Isolation’, pero sí suenan más elaboradas que un aperitivo publicado entre discos.

Calificación 6,6/10

Lo mejor: ‘honey baby (SPOILED!)’, ‘i want war (BUT I NEED PEACE)’

Te gustará si te gusta: SZA, Kelela, Solange, Tei Shi

Youtube: audio de ‘i want war (BUT I NEED PEACE)‘