La tristeza enérgica de Rusos Blancos; Mourn estrenan single en Billboard; la alianza benéfica de Miss Caffeina & Siloé… en Sesión de Control

Nueva edición de nuestra Sesión de Control, sección dedicada a repasar las novedades más destacadas del panorama alternativo de nuestro país y Latinoamérica. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify de esta sección que se renueva quincenalmente. [Foto exterior: portada de ‘Baby’, EP debut de Robie; foto interior: portada de ‘Call You Back’ de Mourn.]

En línea con lo que hemos venido viviendo desde que el Estado de Alarma se instauró en España, las novedades del panorama nacional se han reducido drásticamente en lo que a álbumes se refiere, mientras que la profusión de singles y canciones creadas en confinamiento con fines benéficos o por puro entretenimiento es enorme. Entre los primeros, pese a todo, se cuentan los nuevos discos de Marcos y Molduras –reseñado aquí hace un par de días–, Confeti de Odio –nuestro Disco de la Semana–, RomeroMartín –el cantaor queer con trasfondo electrónico se estrena con su ‘Manifiesto’– y Chisme –el proyecto de Fernando Epelde, tras años en la experimentación, se abre al formato canción y al pop–, mientras que los de Melenas, Chlöe’s Clue y Buscabulla llegan esta misma semana. Si nos fijamos en los EPs, hay más aún que disfrutar. La murciana afincada en Londres MAVICA lanza su segundo disco en este formato, mientras que la proto-estrella del pop Robie irrumpe con cuatro canciones moldeadas por Alizzz. El dúo barcelonés Centauros lanza un ‘Disco drama’ en el que se han involucrado Algora o Soledad Vélez, entre otros, y la colombiana Elsa y Elmar recoge en ‘cuatro veces 10’ nuevos temas tras lanzar el pasado año ‘Eres diamante’.









Hay, por supuesto, más artistas que adelantan trabajos de próxima publicación. Por ejemplo Mourn, que lanzan su primer tema nuevo tras la publicación el pasado año del disco de versiones ‘Mixtape’. Una ‘Call You Back’ cuyo vídeo filmado en confinamiento ha sido estrenado por Billboard, nada menos. También Los Estanques, que anuncian la publicación de ‘IV’ a mediados del próximo julio y nos ponen el caramelo en la boca con la fresca ‘Flor de limón’; Pájaro Sunrise, con una ‘Barcelona’ en la que Yuri Méndez no solo cambia al castellano para su próximo proyecto sino que además se abre a sonoridades contemporáneas de pop-casi-urbano; el ex-Ellos Santi Capote, que avanza ‘La hora mágica’ con una ‘¡Calamidad!’ en la que colabora Alicia de Cola Jet Set; y Le Voyeur, que tiene en ‘Vidas concéntricas’ otro single de ‘Popnografía’, disco pospuesto por la crisis de la Covid-19 sin fecha clara de lanzamiento definitivo. Además, los muy interesantes The Death of Robert y Arista Fiera presentan los últimos adelantos antes de que se publiquen completos sus nuevos discos cortos –sus debut y segundo, respectivamente–, mientras que Alice Wonder vuelve a emplear el español en un próximo EP (el primero de dos, anuncia) que ya se avanzó con ‘Bajo la piel’ –escrita e interpretada junto a Guille Galván de Vetusta Morla– y del que ahora muestra ‘Por si apareces’.









Pero, como decíamos, lo que más abunda estos días son temas sueltos que, al menos de momento, no forman parte de ningún proyecto más amplio sino que pretenden sobre todo brillar por sí mismos. Ahí se enmarcan el regreso de Rusos Blancos –con una ‘Más miedo que vergüenza’ en la que su humor habitual se tiñe de cierta tristeza e incluso rabia–, El Buen Hijo –proyecto en el que milita Alicia Ros de Cariño y que obtuviera cierta repercusión gracias a su presencia en la BSO de ‘Paquita Salas’– y El Grajo –con la rumba ‘Intermitente’, parte de un single entre discos que ha grabado con Raúl Pérez en La Mina–. También destacan las colaboraciones de iLe & Natalia Lafourcade, Helado negro & Xenia Rubinós, Antifan & VVV [Trippin’ You] o entre Mr. K! y Mueveloreina, con homenaje a ‘Pump Up The Jam’ incluido.









Los nuevos temas de Bea Pelea, Sticky M.A. o el chileno Gianluca son imprescindibles para los seguidores de la escena urban, y puede que estos también descubran nuevos favoritos con los temas presentados por Hnos Munoz (con Nico Miseria & Demmy Sober), $kyhook (feat. Mori) o Chill Chicos, como también el crossover de esas sonoridades con el rock que plantean Los Vinagres o los divertidos Go Roneo. Los más interesados en el indie más clásico podrían quedar prendados con La Gracia, nuevo proyecto que une a Jordi Jiménez de Los Claveles con Chema González de Los Punsetes, mientras que se encuentran con el regreso de Anntona, precisamente guitarrista en el grupo madrileño autor de ‘Aniquilación’, y conocen a Viaje a Sidney o CASETES, que tras su reciente EP debut ‘bien sigue lo que bien está’ lanza la gran ‘Manifiesto’. Sesión de Control se completa con una canción de Miranda! que es la sintonía principal de una serie argentina para Netflix titulada ‘Casi feliz’, un tema creado en confinamiento por Floridablanca y una colaboración entre Miss Caffeina y Siloé cuyos beneficios van destinados a la Fundación Splora de Castilla y León, dedicada al desarrollo de proyectos educativos que se centran en la juventud y la infancia, sobre todo en aquellas familias más vulnerables y afectadas por la situación del COVID-19.









Escucha y suscríbete a “Sesión de Control”