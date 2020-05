Marcos y Molduras / Te espero en casa

Marcos y Molduras tienen algo en común con Tennis o Hidrogenesse: sus dos integrantes, un chico llamado Marcos y una chica llamada Marta, son pareja. Y esta información es evidente desde que arranca su primer disco, ‘Te espero en casa’, en el que muchas de las situaciones de pareja compartidas no son siempre las más ideales, pero sí realistas.

El enfoque musical de ‘Te espero en casa’, trabajo que acaba de ver la luz en el sello Discos de Kirlian, es noventero (el disco se mueve en las coordenadas indie/guitarreras de la época), y el lírico es sobre todo costumbrista, lo cual es caldo de cultivo para que surjan varias tensiones que pueden dan lugar a episodios un poco gores, como sucede en el sangriento final de ‘Desde que vivimos juntos’. En esta sencilla y animada canción de power-pop esa tensión, ese movimiento entre dos extremos como pueden ser el amor y el odio, está perfectamente reflejado en otro de sus pasajes: “aunque duermas a mi lado no siempre sueño contigo, pero si no estás en casa ya nada tiene sentido”. En la inicial ‘La rutina’, de sonido similar a la canción anterior, el bonito mensaje que expresa el título del álbum suena ligeramente envenenado de amargura: “me siento en casa a esperar a que llegues tarde del trabajo, abres la ventana, te fumas un cigarro, aquí nadie recoge, está todo muy guarro”.

A veces esa tensión explota. En la pasional ‘Te puedes morir’, una de varias baladas guitarreras que incluye el álbum, una escena (¿una paranoia?) de amor no correspondido sume a Marta en la desesperación: “no puedo seguir así, si tú no sientes lo mismo por mí, si no me quieres te puedes morir”. Sin embargo, en este breve disco producido por Juan Pedrayes de Carolina Durante y Axolotes Mexicanos predomina una sensación de ligereza y desenfado reflejada no solo en la parte vocal, pues Marta recuerda por timbre a Ariadna de Los Punsetes, sino sobre todo en unas letras que hablan de la obsesión por los memes (‘La de los memes’) cuando no de una calle maldita de Malasaña (‘Antonio Grilo’). La mejor canción, ‘La de Parks‘, va tan lejos de afirmar que el “plan perfecto” para Marcos y Marta sería morirse juntos viendo ‘Parks and Recreation’ sin parar. Visto lo visto no puede ser más emblemática de su discurso.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘La de Parks’, ‘La rutina’, ‘Te puedes morir’

Te gustará si te gusta: Cariño, Los Punsetes, Carolina Durante, Pan Total

Youtube: vídeo de ‘La de Parks’.