Canción del Día: Tulsa, entre la electrónica y la canción melódica en una emocionante ‘Yo no nací así’

Miren Iza, conocida por todos por su alias musical Tulsa, hubiera formado parte de la programación de conciertos de San Isidro, las fiestas mayores de la ciudad de Madrid… de haberse celebrado. El coronavirus ha obligado a la supresión de todo festejo popular hasta nueva orden en la capital, a la espera de avanzar de fase en la desescalada del estado de alarma y poder aspirar, en el mejor de los casos, a celebrar shows en vivo antes un público muy reducido. A pesar de eso (o justo por eso), Miren quiere compartir precisamente en la misma semana en que esa actuación hubiera tenido lugar una nueva canción.

Se titula ‘Yo no nací así’ y es su primera canción nueva publicada desde que el pasado septiembre lanzara una ‘Tres venenos‘ en la que acentuaba el giro electrónico que suponía su último álbum hasta hoy, ‘Centauros‘. En esta, de nuevo con la producción de Ángel Luján (Xoel López, Niños Mutantes, Alice Wonder) y la colaboración de Charlie Bautista, sintetizadores y cajas de ritmo vuelven a tener protagonismo, si bien de una manera más sutil, integrada con guitarras acústicas y eléctricas. Y sobre todo, dando todo el protagonismo a una bonita composición vocal que tiene cierta conexión con la canción melódica de los 70 y 80, que nos lleva a imaginar a una Mari Trini o a una Massiel cantando su gancho “Yo no nací así, / Yo me fui haciendo así. / Poco a poco, año/daño a año/daño, / me fui haciendo así”.

De manera bastante curiosa, la canción fantasea con una estancia en prisión, quizá no física sino mental. Obviamente, aunque “no surge en el confinamiento”, aclara Iza, es fácil leerla bajo la perspectiva de la cuarentena preventiva a la que estamos sometidos en España desde hace casi dos meses ya. “El encierro lleva consigo algo así como una suspensión del tiempo que nos invita a visitar el pasado y no siempre nos reconocemos en quienes hemos sido o en quienes somos ahora”, dice Miren sobre el sentido de la canción. Esto, precisamente, cobra bastante sentido en su vídeo oficial que hoy estrenamos en exclusiva en JENESAISPOP.

En él María Pérez Sanz –autora del documental ‘Malpartida Fluxus Village’ y a punto de estrenar ‘Karen’, su nueva película sobre Karen Blixen– hace un muy ingenioso uso de las tecnologías que todos tenemos a mano en casa para crear un fascinante juego visual entre realidad y ficción, jugando “a la identificación con personajes emblemáticos como Juana De Arco y a la convivencia con las brujas y los demonios de Häxan. Momentos de una vida a uno y otro lado de la pantalla”.

Aunque han pasado tres años desde la publicación de ‘Centauros’, Miren Iza no ha dejado de entregar novedades, además de actuar intensamente en vivo presentando ese disco. El año pasado, por ejemplo, participaba cantando ‘Qué va a ser de ti‘ de Joan Manuel Serrat en un disco-homenaje al genio catalán junto a artistas como Jorge Drexler, Eva Amaral, Andrés Calamaro o Sílvia Pérez Cruz. Y, ya este año, ha realizado dos colaboraciones para otros artistas: ‘Nueva Inglaterra‘ para Técnicas y Procedimientos y ‘El milagro‘ con Alberto & García.