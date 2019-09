Sesión de Control: Viva Suecia, Zahara, Nacho Vegas, Virginia Maestro, Papa Topo, Tulsa, Gepe, Pimp Flaco, Medalla…

Nueva edición de nuestra Sesión de Control, sección dedicada a repasar las novedades más destacadas del panorama alternativo de nuestro país y Latinoamérica. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente, conservando las canciones incluidas en la anterior entrega. Podéis encontrarla al final del artículo. [Foto exterior: Viva Suecia; Foto interior: Virginia Maestro, por Juan Pérez Fajardo]

Habíamos omitido una edición de esta sección que no hubiera tenido demasiada enjundia, dada la escasa actividad discográfica de agosto en España. Y ¡zas! Ahora nos encontramos con lo acumulado en ese mes y, sobre todo, con la efervescente actividad que trae el recién estrenado mes de septiembre. Vamos con ello. No hay, de momento, una gran cantidad de álbumes nuevos. Los primeros en abrir la veda han sido los hard-noise-rockeros Medalla, con su segundo trabajo –esta vez homónimo, que ya avanzaron con la impetuosa ‘Devoto Cardenal‘–, los sevillanos All La Glory con un ‘Disco Fantasma’ que marca un nuevo sonido, más sofisticado, y los castellonenses Novio Caballo, una auténtica revelación gracias a temas como ‘Jesús es negro’, que han publicado su debut en Mushroom Pillow.

Lo que sí tenemos con profusión son adelantos de próximos trabajos. Por ejemplo el de Viva Suecia –su esperado tercer disco ‘El milagro’ se publica el 4 de octubre, aunque este sábado 14 d septiembre comienzan a presentarlo en Oh! See Festival de Málaga–, Mourn –tras su fichaje por Subterfuge Records, que lanzará ‘Mixtape’, disco de versiones que incluye 2 temas nuevos–, Virginia Maestro –tras algo de retraso según lo previsto, por fin ‘Del Sur’ se publica el 4 de octubre–, Delafé –su próximo trabajo ‘Hay un lugar’ se publica el 27 de septiembre, y el tema titular es una colaboración con Carlos Sadness ya avanzada–, Pedropiedra –el chileno avanza un nuevo trabajo con la magnética ‘Hipnotizada’–, Parade –su nuevo disco ‘La deriva sentimental’, llega el 20 de septiembre e incluye colaboraciones como la de Single en ‘Letras, canciones, literatura’– o Lagartija Nick –tras la gran ‘Buenos días Hiroshima’, hace unos días avanzaban ‘Sarajevo’, otro avance de ‘Los cielos cabizbajos’, que edita el modesto sello del dúo Cala Vento, Montgrí–.

Y hay más. Nacho Vegas ha sorprendido con ‘A las rexes de la cárcel’, un tema inédito que pone música a un poema anónimo hallado en la cárcel de Oviedo, atribuido a un represaliado por Franco, con clip oficial de Ramón Lluis Bande; Tulsa presenta ‘Tres venenos’, una canción con un nuevo giro sonoro, hacia la electrónica, antes de embarcarse en un tour por México; Papa Topo han lanzado su propio himno de final del verano con la petarda y superpop ‘Sirenear’; tras su colaboración con Natalia Lacunza que ha multiplicado su popularidad, Guitarricadelafuente sigue avanzando en su personal camino con ‘ABC’; Mon Laferte sorprende con su tercera canción nueva en pocas semanas, ‘Paisaje japonés’, cuya cohesión sonora apuntan a un nueva trabajo discográfico; Pimp Flaco lanza su primer single de rap desde que se embarcara en la exitosa aventura de Cupido; y Mastodonte, grupo comandado por el actor Asier Etxeandia que ha sorprendido gratamente a muchos en la temporada de festivales, presenta un nuevo tema para la BSO de la película ‘Sordo’. Además, Zahara no solo acaba de colaborar en un nuevo y bonito dueto con The New Raemon, sino que además ha lanzado una nueva versión de –le pese o no– su mayor éxito en streaming, ‘Con las ganas’.

Pero no terminamos ahí. En nuestra playlist de Spotify encontraréis hasta 30 canciones, que incluyen también novedades de Primas hermanas –el nuevo proyecto de Cova (Penélope Trip, Nosoträsh)–, José Ignacio Martorell –antes Jonston–, la prometedora Sofia Coll, Alborotador Gomasio & Puzzles y Dragones –ambos intercambian versiones en un single de Discos Garibaldi, pequeño pero influyente sello que este sábado 14 de septiembre celebra en Madrid una fiesta con La Estrella de David, Emilio José, Doble Pletina, Caliza y ambos grupos, entre otros–, Linda Guilala –el histórico grupo de twee pop viran a la electrónica en su nuevo single para Elefant–, Stephen Please –proyecto en solitario de Stephen Lyne, mitad de No Fucks y ex-miembro de Axolotes Mexicanos–, Gepe, Waldorf Histeria, Rayden y Cecilio G. –una colaboración con los madrileños Afrojuice 195–.





















