Cupido giran al pop setentero en ‘Tu foto’: “Vamos a marcar nuestro camino, y ahora estamos aquí”

Este viernes Cupido reaparecen con su tercer single desde el parón debido a problemas de salud de su cantante Pimp Flaco. Tras la melancólica ‘La pared‘ y la continuista ‘Galaxia‘, hoy traen ‘Tu foto’, con la que dan una nueva pirueta estilística: con gran protagonismo del piano, armonías vocales a lo Beach Boys y unas guitarras que recuerdan mucho al trabajo de George Harrison, su crossover de pop, trap, rock y psicodelia mira esta vez a los 70. Lo que no cambia tanto es que de nuevo se sacan de la manga una melodía impecable e inmediata, trabajada y pegadiza, con la que Dani se inventa una letra sobre pagar con la foto de una chica en “la Gucci o en el Zara”. Aprovechando este lanzamiento, les lanzamos unas preguntas para indagar en la nueva dirección sonora de la boy-band, en cómo les está afectando el parón por el estado de alarma y cuáles son sus próximos planes. [Foto: Laura Ouch.]

Nos contasteis que ‘La pared’ era una canción de una etapa previa a vuestro parón, e intuyo que también lo era ‘Galaxia’, por sonido. ¿’Tu foto’ es reciente, post-parón? ¿Habéis grabado el single en confinamiento o se grabó antes en estudio?

La melodía principal de Tu foto es algo que lleva rondando bastante tiempo. No sabríamos ponerle fecha, pero a mitad de la gira. Se ha ido grabando durante todo el año en los pocos momentos que descanso que teníamos para ir al estudio y eso ha hecho que haya tenido un proceso de transformación bastante grande.

En cuanto a producción, es una canción bastante distinta a casi cualquiera de vuestros otros temas, con un aire sententero más limpio, casi a lo Carpenters, coros a lo Beach Boys, guitarras a lo George Harrison… ¿Cómo surgen esos arreglos?

Evidentemente tiene bastantes diferencias de sonido con “Préstame”, no tanto con ‘La pared’, que ya desde lejos marcaba un poco el camino de lo siguiente. Como hemos dicho siempre, somos gente de muchísimas influencias y absurdamente variadas y eso se va a notar siempre que Cupido siga existiendo. No porque lo que se lleve ahora es el lo-fi o el bedroom, vamos a aguantar nosotros esa linea. Siempre vamos a marcar nuestro propio camino y ahora con este tema ese camino pasa más por el revival del pop más clásico.

El piano, como en ‘La pared’,tiene mucha presencia. ¿La veis como una anomalía o como parte de hacia donde iréis como Cupido?

Lo cierto es que el 90% de la producción del tema, el piano realmente era un DX7 basado en un Rhodes. En esa onda sí podría haber recordado más al bedroom que veníamos haciendo. Pero decidimos meter un piano que le diera un aire indudable a Supergrass, que con ese ataque y pulso la canción camina mucho mas divertida y agresiva. A diferencia de ‘La pared’, aquí el piano estaba desafinado para que tuviese ese sonido honky tonk. Supongo que podría ser un ejemplo de a dónde iremos, al ser el piano mas orgánico que cualquier sinte, pero no es algo definitivo. Como decíamos antes, vamos a marcar nuestro camino, y ahora estamos aquí, pero no sabemos cómo de largo es.



¿Y lo de “pagar con tu foto” de dónde sale? Es una idea un poco loca… o no, igual los banqueros ya tienen en mente un medio de pagar enseñando el careto…

La idea de la foto es materializar todo el valor sentimental que [email protected] lo tiene a la persona de la foto que lleva en su cartera. Si ese valor se pudiese transformar en dinero, podríamos comprar lo que nos diese la gana.

Parece una canción de amor, pero tiene un viso ahí de aprovecharse de alguien, en plan toy boy. ¿Es más lo primero o lo segundo?

Nada, sólo es amor.

¿Seguís con la idea de sacar singles sin pensar en disco? ¿Es una manera de quitar presión?

Nosotros sacamos el disco (corto, pero disco) casi en contra de lo que nos recomendaban entonces, que todo se basaba en singles, EPs o mixtapes. Y más para un proyecto que acababa de nacer como el nuestro. Pero creemos que ha sido súper importante para consolidar la imagen del grupo y ya es algo que nuestro publico espera. Nuestros singles, algunos han entrado y salido de los charts, pero 1 año y 4 meses después el disco sigue en los 100 más streameados y es algo que nos enorgullece mucho. Sabemos que los discos son vitales en la industria, ahora bien, puede que en este momento o un futuro próximo sintamos que necesitamos sacar otro formato. Es algo que aún no podemos anunciar.



Desde que habéis aparecido, veo un montón de proyectos que, aunque quizá no suenan exactamente a vosotros, sí se mueven en la misma transversalidad: Chill Chicos, Megansito juntándose con Baywaves, Mentira, Go Roneo… ¿Sois conscientes de haber abierto ese melón? ¿Os reconocéis como inspiración?

Constantemente nos encontramos gente dentro de la industria, especialmente en sellos, que nos dicen que últimamente mucho de lo que les llega les recuerda a nosotros o que nos usan de referencia. Es cierto que viéndolo desde arriba hemos hecho algo notorio, nuevo en España y que llama la atención tanto musicalmente como el propio proyecto en sí. Así que es complicado ver algunos proyectos sin pensar en nosotros. Pero también es verdad que cada banda y proyecto tiene sus características que lo diferencia del resto. Y si no tiene ninguna probablemente no merece la pena.

¿Cuáles son vuestros planes para estos meses, ahora que parece que ya definitivamente se cae el grueso de festivales?

Tenemos muchas ganas de tocar pero las alternativas que se plantean no son las mejores. Veremos. Para nosotros fue un palo gordo tener que cancelar La Riviera llena justo el día antes. Pero hay que sacudirse, así que vamos a grabar música y a plantear los próximos lanzamientos. Cómo y cuándo los vamos a lanzar es algo que cambia casi cada día.

¿Cómo estáis pasando el confinamiento? ¿Sois de los que os está inspirando para currar o de los que estáis bloqueados?

Es complicado, ya que estamos más inspirados cuando estamos juntos. Vamos a comer y sacamos ideas absurdas de las que nos reímos, pero resulta que una de ellas no es tan absurda. O vamos al local a improvisar y aparecen cosas interesantes. No se crea ese mismo feeling por zoom. La mitad de las ideas que tenemos ahora mismo son muy complicadas de realizar. Y daría pena estar obligados a que los proyectos se basen en videoclips con los fans haciendo selfies y portadas con dibujos. Además, curiosamente, nosotros ya quemamos esas balas antes de todo el Covid-19, así que tenemos que estrujarnos más el coco.



