The Neverly Boys, la nueva banda de Dave Sitek de TV On the Radio, cautiva con ‘Never Come Down’

Dave Sitek de TV On the Radio está de vuelta con un nuevo proyecto, en concreto, con un nuevo grupo que ha formado junto al compositor Daniel Ledinsky. El grupo en cuestión se lama The Neverly Boys y para su primer disco no habrá que esperar ni una semana: ‘Darkside of Everything’ ya está disponible en las plataformas de streaming.

En redes, Sitek ha dicho que “no puede estar más contento de publicar este disco” y ha agradecido a todos su amigos por haber participado en él. El artista, por cierto, acaba de producir el último álbum de Weezer y anteriormente había trabajado con Pussy Riot, Scarlett Johansson o Karen O. El último álbum de estudio de TV On the Radio, ‘Seeds’, data de 2014.

Aunque el disco de The Neverly Boys está disponible entero, del mismo se ha extraído también el single ‘Never Come Down’, que cuenta con videoclip oficial. El tema, en el que destaca la potencia de los coros y de una guitarra acústica, es un caramelo para los fans del rock sureño/psicodélico tipo Broken Bells o Portugal .The Man.

‘Darkside of Everything’:

01 Burn Hollywood Burn

02 Never Come Down

03 Red Flag

04 Without You

05 Let Love In

06 Misery

07 Mighty Pine

08 Wheel of Fortune

09 Mushroom Cloud

10 Director’s Cut

11 Your Life Is Blooming