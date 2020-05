Lady Gaga avanza la publicación de ‘Rain On Me’, nuevo single con Ariana Grande

Por increíble que parezca, ‘Chromatica‘ is coming pero ya de verdad de la buena. Tras haber demorado su publicación por la crisis de la Covid-19, el quinto disco de estudio en solitario de Lady Gaga llegará a nosotros en menos de dos semanas. Concretamente, el viernes 29 de mayo. Parecía extraño, por tanto, que a tan pocos días de su salida y habiéndose anunciado tanto tiempo atrás, apenas conociéramos su single principal ‘Stupid Love‘. Eso se solucionará la próxima semana: el viernes día 22 se presentará ‘Rain On Me’, colaboración con Ariana Grande que se venía rumoreando como segundo single de esta era.

Así lo confirmaban hace unas horas tanto Gaga como Ari en sus respectivas redes sociales, subiendo la portada del single en la que vemos a Germanotta con el pelo fucsia (y no muy aseado) recostada sobre el suelo mientras Grande observa con pose de sobrada a través de un agujero en la pared. La estética tiene un aire de cine de serie B que encaja a la perfección de confirmarse que el realizador del clip de la canción no sería otro que Robert Rodriguez, el director que precisamente hizo debutar a Lady Gaga en el cine, concretamente en la cinta ‘Machete Kills’. Cabe recordar que Rodriguez ya fue el encargado de poner imágenes a ‘Aura’, single de ‘Artpop’. Según algunas informaciones, ‘Rain On Me’ también tendría co-autoría de BloodPop© y Max Martin en materias de composición y producción, como ‘Stupid Love’.

Es una obviedad decir que ‘Chromatica’ es uno de los lanzamientos más esperados de 2020, más todavía dadas las circunstancias que vive el mundo por la pandemia. A este respecto, hay que destacar que, al menos de momento, Lady Gaga mantiene intactas las fechas de la gira The Chromatica Ball en Europa, que dan comienzo el 24 de julio en París.