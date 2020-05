El mundo recuerda Ian Curtis de Joy Division en el 40 aniversario de su muerte

Este lunes 18 de mayo se han cumplido 40 años desde la muerte de Ian Curtis, cantante de Joy Division. El grupo tan solo publicó dos álbumes de estudio en su corta carrera, ‘Unknown Pleasures’ (1979) y ‘Closer’ (1980), el segundo de los cuales vio la luz póstumamente después que Curtis decidiera colgarse en su casa de Manchester, afectado por una depresión y por la epilepsia que sufría, así como por el fracaso de su matrimonio. El cantante apenas contaba 23 años. Como es sabido, varios miembros de Joy Division formarían después New Order y cambiarían el curso de la música synth-pop.

Este aniversario tan significativo no ha pasado desapercibido en el mundo de la música, y han sido varios los artistas que han querido rendir homenaje a Curtis versionando la música de Joy Division. Especialmente pertinente en estos tiempos parece el cover de ‘Isolation’ perpetrado por Mark Lanegan y Cold Cave. Una canción que habla sobe aislarse del mundo desde una perspectiva deprimente.

También Third Blind Eye han publicado su versión de ‘Disorder’, improvisada durante la grabación de un nuevo EP, en homenaje al músico. Por otro lado, Bernard Sumner y Stephen Morris de New Order han participado en un “livestream” en homenaje a Curtis, por el que también se ha pasado Brandon Flowers de The Killers. Y artistas como Peter Hook o Moby han recordado a Curtis en unas declaraciones exclusivas para SPIN.

En cuanto a las redes, los fans de Joy Division han celebrado la vida de Curtis compartiendo recuerdos de sus conciertos, imágenes no tan conocidas del músico o vídeos de sus directos. Peter Hook incluso ha publicado un vídeo de su visita a la lápida del artista.

It was lovely to visit Ian this morning.

Hard to believe it’s been 40 years.

I was so proud to play every @joydivision song for him, so enjoy today’s concert stream: https://t.co/3WJRGcyEf2

Please support by donating to the @epilepsysociety if you can: https://t.co/0XanBTgvr4 pic.twitter.com/OKN8gLTFkI

— Peter Hook (@peterhook) May 18, 2020