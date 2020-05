Disclosure presentan su nuevo disco con el baile salvaje de ‘ENERGY’

Disclosure se han cansado de sacar singles sueltos y al fin han anunciado que su nuevo disco, ‘ENERGY’, sale el 28 de agosto. Y, como es habitual en el trabajo de Guy y Howard Lawrence, el disco está plagado de colaboraciones pese a contener tan solo 11 pistas: aparecen entre los “featurings” Kelis, Kehlani, Syd de The Internet, Common y slowthai, además de Mick Jenkins, Channel Tres, Aminé, Fatoumata Diawara y Blick Bassy.

El tema con el que Disclosure avanzan ‘ENERGY’ es el titular, el único en el que no aparece ningún artista invitado al margen de los interludios, aunque el tema sí incluye prominentes porciones de la voz del reverendo Eric Thomas, cuya voz ya aparecía en el viejo single de Disclosure, ‘When a Fire Starts to Burn’. Los hermanos han explicado que las “palabras de Eric Thomas en la canción han inspirado el título del álbum” y que consideran al religioso una “mina de citas inspiradoras y discursos de motivación”, destacando su “inmensa presencia” aunque hablara en un “habitación con cinco personas”.

Más allá de su contenido lírico, ‘ENERGY’ es ni más ni menos que otro pepinazo de Disclosure. En este caso, el tema alterna ritmos tribales con una producción de deep-house contundente. Nada nuevo bajo el sol tantos años después de ‘Caracal‘, pero eso no es necesariamente algo malo…

ENERGY:

01 Watch Your Step [ft. Kelis]

02 Lavender [ft. Channel Tres]

03 My High [ft. Aminé and slowthai]

04 Who Knew? [ft. Mick Jenkins]

05 Douha (Mali Mali) [ft. Fatoumata Diawara]

06 Fractal (Interlude)

07 Ce N’est Pas [ft. Blik Bassy]

08 ENERGY

09 Thinking ’Bout You (Interlude)

10 Birthday [ft. Kehlani and Syd]

11 Reverie [ft. Common]