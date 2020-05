“Con azúcar”: así suena ‘TKN’ de Rosalía con Travis Scott

Rosalía ha subido a su Stories el fragmento de una canción, que según Shazam se llama ‘TKN’, y es su esperada colaboración con el gigante Travis Scott. Algo llamado a ser bastante más grande que la anecdótica colaboración previa entre ambos que terminaba en el disco de JACKBOYS. En el fragmento escuchamos lo que parece un tema de reggaetón psicodélico, con Travis cantando en español sobre… ¿leche con azúcar?, y luego en inglés. Está claro que el lanzamiento es inminente y, conociendo a Rosalía, esto podría ser el miércoles o el jueves que viene a eso de las 18.00. Ha sido el modus operandi de muchos de sus singles sueltos tras ‘El mal querer‘.

En diversas entrevistas con la televisión española, Rosalía ha venido dando pistas sobre este tema. Lo tenía ya preparado, con el vídeo rodado, cuando surgió la crisis del coronavirus. Pero en ese momento no le pareció lo correcto publicar un tema que consideraba discotequero, por lo que optó en su lugar por lanzar la balada inofensiva ‘Dolerme’, que no obstante ha sumado 11 millones de reproducciones en Spotify nada desdeñables.

